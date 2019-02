ROZHOVOR / Trhlina ve svalu ho vyřadila z většiny podzimní části. Stoper Jakub Jugas dlouho marodil a i když se pak uzdravil, do sestavy Slavie se stejně nevrátil. Poctivý šestadvacetiletý obránce cítí, že v obrovské konkurenci to nebude mít v Edenu jednoduché.

Jakub Jugas | Foto: DENÍK/Břenek Martin

Pražané dál loví posily a kupují hotové hráče. Přetlak je hlavně v defenzivě. Důrazný zadák ale boj o místo v kádru sešívaných nevzdává, na tribuně ovšem sedět nechce. „Asi budu muset ve dvou přípravných zápasech vstřelit hattrick a zabránit třem gólům,“ usmívá se otrokovický rodák, který nevylučuje ani návrat do Zlína. „Uvidíme, jak to všechno bude, ale v mém věku hlavně chci hrát a ne se na fotbal jenom dívat z tribuny. Na to mám ještě čas,“ ví Jugas.

Jaká je nyní vaše situace ve Slavii?

Ve Slavii se normálně zapojím do zimní přípravy a poperu se o místo. Věřím, že dostanu šanci, kterou si zasloužím. Pak už bude jenom moje chyba, že ji nevyužiji.



Už víte, kdy se máte hlásit v Edenu?

Sraz máme třetího ledna a hned letíme na kondiční soustředění do Španělska.



Konkurence se nebojíte? Přece jenom hlavně mezi stopery je ve Slavii přetlak …

Říká se, že konkurence je zdravá a každého sportovce žene dopředu. Já si ale myslím, že třeba teď ve Slavii je nás na můj post hodně. Ale možná je to tím, že trenér a vedení klubu nejsou spokojení s výkony hráčů. Na jedné straně to chápu, na druhé straně si ale myslím, že kádr už teď je docela dost nafouknutý, na tribuně nás sedí osm.

Návrat do Zlína je ve hře

Je ve hře i návrat do Zlína?

Ano, je to ve hře. S panem Grygerou se pravidelně vídám v Praze. Jsme spolu v kontaktu. Pokud to ve Slavii nedopadne a půjdu někam na hostování, byl bych rád, kdyby to byl právě Zlín. Jiná adresa pro mě asi v Česku není. Samozřejmě nepočítám tři top týmy, ale asi je nereálné, kdybych měl jít do Sparty nebo Plzně.



Nehrozí, že vás klub pošle třeba jako náhradu za Krále do Teplic?

Myslím si, že nemá smysl, aby mě někdo nutil jít do Teplic nebo třeba do Příbrami. Podle mě mám právo se rozhodnout, kam bych měl jít. Mojí prioritou zůstává setrvání ve Slavii, kde chci hrát, ale pokud nebude jiná možnost, rád se vrátím do Zlína.



Po skončení podzimu si užíváte volna a chystáte na Baťově vánoční benefiční utkání. Co všechno musíte zařizovat?

Na starosti jsem měl spoustu věcí. Hlavní bylo asi oslovit hráče, sponzory a pak záležitosti kolem propagace, grafiky a reklamy. Spoustu práce ale odvedli i další kluci. Bylo nás dohromady sedm, všichni jsme perfektně spolupracovali a dotáhli to až do konce.



Musel jste kamarády a bývalé spoluhráče dlouho přemlouvat?

Nikdo mé pozvání neodřekl. Naopak, všichni byli rádi, že jsem si na ně vzpomněl. Stejně prý o svátcích nemají co dělat a na Boží hod by se nudili. (úsměv). Myslím, že první svátek vánoční je příjemný termín. Hlavně dopoledne, kdy se před rodinným obědem můžeme jít proběhnout a protáhnout. Alespoň uděláme něco pro své zdraví.

Máte představu, kolik na Baťov dorazí fanoušků?

Právě že žádnou představu nemám. Samozřejmě ohlasy jsou jenom pozitivní. Nejbližší a kamarádi určitě přijdou. Doufám, že se k nim přidají i další fanoušci. Myslím, že je to příjemná akce, která má dlouholetou tradici, které jsme dali jenom nový kabát.

O vánoční dárky se postarala nastávajcí žena

Celou dovolenou strávíte doma na Moravě?

Ano. Půl roku jsem nebyl doma s rodinou. Do Zlína jsme přijeli v pondělí. Teď dáváme dohromady benefiční akci. Po Vánocích možná zajedu někam na chatu, ale jenom na pár dní. Do zahraničí se nechystám.



Patříte mezi milovníky Vánoc? Musíte si o svátcích hlídat váhu, nebo sníte všechno?

Když si dám pět nebo sedm chlebíčků, výčitky mám, proto pořádáme na Boží hod fotbálek. (úsměv) Nemám problém si dát cukroví nebo nějaký zákusek, ale snažím se mít aktivní Vánoce. Konec roku si chci užít v klidu a míru.



Dárky jste stihl nakoupit v předstihu?

Kupoval jsem dárek jenom pro moji nastávající ženu. O zbytek se postarala ona. (smích) Pořídila dárky pro moji i její rodinu.



Udržujete se ve volnu v kondici?

Snažím se. Pravidelně chodím do posilovny na zlínský stadion, kde na mě občas dohlíží kondiční trenér Michal Molek. Samozřejmě pak budu plnit i tréninkový individuální plán.