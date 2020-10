Chovanec se totiž dal do holportu s Romanem Rogozem, jednou z hlavních postav nynější korupční aféry ničící český fotbal. Poznali se v době, kdy někdejší kouč národního mužstva trénoval Příbram a osobitý funkcionář v klubu působil. Tehdy mezi nimi vzniklo velké pouto, které přetrvalo.

Změnil delegaci

Vždyť Chovanec byl vídán na zápasech Vyěšehradu ve třetí i druhé lize. Z pozice šéfa komice rozhodčích přitom tato utkání pro něj nebyla – při vší úctě – zajímavá.

Útržky z policejního spisu týkajícího se kauzy zadrženého místopředsedy asociace Romana Berbra ukazují, proč asi Chovanec na Vyšehrad docházel. S Rogozem nebyli jen kamarádi, pomáhal mu také svým vlivem.

Důkaz? Zápas z května, v němž se Vyšehrad utkal ve druhé lize s Líšní. „Rogoz jako sportovní ředitel FC Slavoj Vyšehrad na schůzce konané na stadionu Evžena Rošického v Praze ovlivnil prostřednictvím Jozefa Chovance, předsedy Komise rozhodčích FAČR, změnu původně na uvedený zápas nominovaných rozhodčích na jím předem vybraného hlavního rozhodčího,“ citoval server lidovky.cz část obvinění.

Střetnutí mělo řídit trio Ondřej Cieslar, Vít Melichar a Dan Vodrážka. Po setkání Rogoze s Chovance byli vyměněni za Jana Cihláře s asistenty Pavlem Vlasjukem a Petrem Klupákem. Podle vyšetřovatelů dostali za ovlivnění výsledku ve prospěch Vyšehradu od Rogoze 150 tisíc korun. Nakonec však peníze vraceli, poněvadž duel skončil 1:1.

I když čachry tentokrát Rogozovi nevyšly, jindy to bylo odlišné. Například v říjnu 2019 remizovala – nutno říct – těžce favorizovaná Jihlava na Strahově, kde kope Vyšehrad svá domácí utkání, 1:1. Gól inkasovala po tuze pochybné penaltě.

„Jedete na Vyšehrad a říkáte si, že po květnové baráži nebudou mít rozhodčí odvahu vás okatě znova seknout. No, a stane,“ napsal na Twitter ředitel Vysočiny Jihlava Jan Staněk a připomněl nechutné události z boje o první ligu na konci sezony 2018/19. „Po zápase odchází pan Chovanec za doprovodu pana Rogoze ze stadionu. Komise rozhodčích jsou tupé ovce,“ doplnil Staněk.

Zasáhne komise?

Nyní se ukázalo, že (podle všeho) nemluvil do větru. Chovancovým podílem na Berbrově případu by se měla zabývat – minimálně – disciplinární komise. „Z mého pohledu se to dá předpokládat,“ pronesl Jan Pauly, právník a generální sekretář fotbalové asociace. Sama disciplinárka zatím jasné vyjádření nevydala.

Každopádně reputace Šéfa, jak Chovancovi říkali léta na Spartě, uvadla. „Klesl hluboko. Pro mě je to nejsmutnější osoba v českém fotbale,“ nebral si servítky Ladislav Vízek, bývalý reprezentant.