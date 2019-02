Z kruté porážky s Rusy neskrýval rozčarování. Tomáš Koubek byl navíc mezi českými tyčemi nejen v Rostově při debaklu 1:5, ale rovněž i při červnové prohře 0:4 s Austrálií. „Štve nás to, já mám jinak dobrou sezónu v Rennes a pak tady dostanu búra. Je to o kvalitě, nestíháme a víme o tom,“ řekl šestadvacetiletý gólman po utkání.

Jak je možné, že jste inkasovali pětkrát?

Vždycky se snažím hledat chybu u sebe, takže ji hledám i teď. Objektivně si myslím, že ty góly bylo těžké chytit. Viděli jste sami.

Co přesně rozhodlo o osudu střetnutí?

Tři individuální chyby v prvním poločase, které zápasu daly ráz. Jedna se stát může, pak ji můžete i odčinit, ale když se stanou tři proti soupeři, který má hru postavenou na dobré obraně a protiútocích, tak je to složité. Rusové šli dva sami na branku, pak se kopala penalta… Můžete mluvit, řvát, srážet se, běhat jak chcete, ale takhle to prostě nejde.



Vy máte celkově na podobná utkání „štěstí“, byl jste i u debaklu s Austrálií…

Je to ubíjející, ale budu se snažit pracovat dál, abych dostal další šanci. V pátek už nicméně hraju zápas v klubu (Rennes zajíždí na hřiště Nice, pozn. red.), takže se budu snažit zapomenout.



V čem byli Rusové lepší, když pomineme skóre?

Největší rozdíl byl v sebevědomí všech hráčů, a to od samého začátku. Rusům se povedl vstup, takže byli u všech balónů první. Vše pak korunovali svými góly.

Co porážka se sbornou vypovídá o stavu českého fotbalu?

Je to realita, poslední zápasy ukázaly všem hráčům zrcadlo. Viděli jsme rychlost, v níž se dnešní fotbal hraje. Pro všechny je to velká rána, pojďme si to říct na rovinu. Nemáme hráče typu Konopljanka nebo Jarmolenka, kteří jsou schopni zápasy rozhodovat. Máme tým, který musí pracovat jako celek, jenže se nám nedaří ani to. Děláme chyby a od nich se pak všechno odráží.



Máte pocit, že na hřišti každý nechal vše?

Nemyslím si, že je problém v tom, že bychom nebyli namotivovaní, že bychom se nesráželi se soupeři, nenabíhali nebo nesprintovali. Když se podíváte na zápas s Ukrajinou, tak my měli stejná běžecká čísla jako soupeř. Je to o kvalitě, technice a rychlosti. V tom ztrácíme a nějakou dobu to už i víme.

Je ubíjející si to přiznat?

Záleží, jak na to člověk nahlíží. Samozřejmě je to smutné, protože všichni pořád vzpomínají na éru Pavla Nedvěda a Karla Poborského, portugalské Euro, pak i mistrovství světa, další Euro… Ale to je pryč, utekla hrozně dlouhá doba. Zmínění hráči, kteří stíhali a byli ve všem nejlepší, už nejsou.



To je pravda, nicméně prohrát o čtyři góly s Austrálií a Ruskem, to asi naštve každého, ne?

Nás to s..e stejně jako vás, jako všechny lidi. Taky nás s..e, že v Rusku dostanem bůra a všude se to pak bude řešit. Já mám jinak docela dobrou sezonu v Rennes a pak tady dostanu čtyřku. Je to obraz celého týmu. Taky bychom rádi vyhrávali a hráli se všema vyrovnaně.