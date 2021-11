Talentovaný chlapec z Ghany přišel na hřiště v utkání s Janovem až na poslední čtvrthodinu a zápas rozhodl dvěma góly. Římané slavili výhru 2:0 a Afen-Gyan se navíc radoval z vysněných bot v hodnotě 800 eur (asi 20.000 korun).

Nečekaný hrdina AS Řím už při oslavě gólu běžel za koučem, aby mu jeho slib připomněl. „Slíbil jsem mu velmi drahé boty a on za mnou hned přišel, aby se ujistil, že nezapomenu," líčil s úsměvem Mourinho. Slavný kouč slib dodržel a den po utkání předal mladému útočníkovi tenisky značky Balenciaga ve své kanceláři.

Jose Mourinho promised to buy 18-year-old Felix Afena-Gyan new trainers after he scored twice for Roma vs. Genoa.



He was true to his word ? pic.twitter.com/67O7GH5AJ7 — Football on BT Sport (@btsportfootball) November 22, 2021

Odchovanec AS si boty vyzkoušel a předvedl v nich oslavný taneček. V nahrávce z předávání bot na sociálních sítích od někoho mimo záběr zaznělo, že v krabici jsou banány. Mladík ale vyloučil možnou rasistickou urážku.

Afen-Gyan vděčí Mourinhovi za obrovský fotbalový růst. „Hodně se od něj učím. Je to někdo, kdo toho během své kariéry hodně dokázal a je to skvělý člověk. Jsem rád, že s ním mohu spolupracovat,“ svěřil se římský klenot. „Povzbuzuje mě den za dnem, abych dělal vše, co mi pomůže se v budoucnu zlepšit. Jsem šťastný, že pracuju s José Mourinhem. Moc, moc mu děkuju.“

I LOVE YOU MUM @juliet_adubea .

Your prayers keep me going.

This is for You. ⚽️⚽️

Forza #ASRoma ❤? pic.twitter.com/IinclLv0UM — Felix Afena Ohene-Gyan (@ohenegyanfelix9) November 21, 2021

Děkoval ale i rodině, které věnoval góly. „Góly věnuju klubu, fanouškům, všem, ale hlavně své rodině a mojí mámě. Mami, moc ti děkuju za to, kam jsi mě dovedla. Opravdu si toho vážím,“ poslal dojemný vzkaz své matce.