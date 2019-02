Tak tohle byl návrat jako hrom. Martin Nešpor se vrátil do základní sestavy olomoucké Sigmy a rovnou rozhodl jediným gólem důležité ligové utkání proti pražské Spartě, ve které dříve působil.

Sigma díky němu získala před reprezentační přestávkou tři body, které už moc potřebovala.

Tohle je pro vás asi hodně úspěšný návrat do sestavy, že?

Samozřejmě, máme tři body. Je jedno, že se to tam jen tak odrazilo od mé nohy.

Jak těžké utkání to dnes bylo?

První poločas to bylo asi sedm nebo osm nula na střely pro nás. Takže konečně to bylo z naší strany lepší. Sparta, ať si hrála, jak si hrála, tak my jsme ji přehráli jako tým. Máme vzadu nulu a nemusíme se bavit o taktice. Prostě jsme vyhráli a musíme se od toho odpíchnout a začít sbírat body.

Trenér říkal, že ví, jak na Spartu. Tak to zkuste popsat, jak jste se chystali?

Hodně jim hru dělá Kanga, a když jej necháte otočit, tak to dokáže dát za obránce. Myslím, že jsme si s tím poradili. A Tetteh je také důležitý, ale ten dnes nic nepředvedl. Kloubouk dolů před obránci, jak to s ním uskákali, protože to je kus masa.

Před čtrnácti dny jste porazili Duklu, ale tohle je zápas asi z jiné kategorie. Je to ten, který jste potřebovali?

I kdybychom tady hráli s jiným soupeřem, tak potřebujeme dát gól a mít vzadu nulu, aby hlava byla čistá a nohy si odlehčily. My vyhrajeme s Duklou, ale pak prohrajeme v Liberci, kde dostaneme tři góly. My prostě potřebujeme sbírat body, nic jiného.

Mohl byste popsat svůj gól?

Já nevím, kdo to centroval. Já jsem tam byl na přední tyči a nastavil jsem nohu. Ještěže jsem tam byl. Odrazilo se to od mé špičky a změnilo to směr letu a zapadlo do sítě.

Ještě pak mohl být druhý gól.

Jo, tou levačkou. To šlo do brány, ale soupeř to tečoval na roh. To mě také mrzí. Jsem si říkal, jak to padalo ze vzduchu: Ježíši, ještě k tomu levá noha, to bude prokoplý koleno, ale nakonec jsem to trefil. Ale bylo tam víc šancí. Houska tam měl šance a takhle by se mělo hrát po celou dobu.

Jak chutná gól proti Spartě?

Já si užívám každý gól, který dám. Přijde více lidí, tak to máte trochu v hlavě, ale doopravdy jsem rád za nás, jako za tým. Pro nás jsou ty body jako zlato.

Vy jste ve Spartě byl nějakou dobu. Byly nějaké vzpomínky?

Jo, ale znám Martina Frýdka a Lukáše Váchu a jinak už tam moc lidí neznám. Takže jsem to zažil, ale život utíká jako voda. Žiju přítomností.

Vypadalo to, že to je ta Sigma jako v létě?

Je to hlava no. To je o tom, jak se na to člověk koncentruje. A my jsme dnes ukázali, že jsme schopni podávat výkony jako se Sevillou. Ale do každého zápasu musíme jít stejně a koncentrovat se celých devadesát minut.

Řešili jste nějak situaci kolem Šimona Falty?

Je to super, že mohl hrát, protože Šimon je kvalitní hráč a na té lajně nám hodně pomáhal. Technicky a pohybově je na tom výborně. Ale nechci se k tomu moc vyjadřovat. Zažil jsem toho v kariéře hodně, ale tohle asi ještě ne.

MICHAL MUZIKANT