„Můj styl je specifický, nejsem atletický typ. Komisí je mi to dlouhodobě vytýkáno. Ale svádět to na alkohol? To vylučuji! Přijde mi to smutné,“ zopakoval sám jednatřicetiletý arbitr, když po zápase přišel mezi novináře a odpovídal v ligovém prostředí na hodně neobvyklé otázky.

Zejména v prvním poločase jste nevypadal úplně ve formě. Požil jste alkohol?

Před zápasem alkoholické nápoje nepožíváme, nikdy to neděláme. Máme to zakázané. Chápu, že zápas byl hodně emotivní, ale alkohol vylučuji. Přesto se řada olomouckých hráčů včetně trenéra vyjádřila, že si má každý udělat obrázek sám… Svůj výkon nehodnotím, ale může se stát, že někdo cítí křivdu. Co se však týká našeho přístupu, nemyslím si, že bychom někomu ublížili a že by naše verdikty byly tendenční. Jestli to někdo cítí? Tak dobrý… Můj styl je specifický, ne každému sedí, ale alkohol a podobné věci? Svádět něco na tohle mi přijde smutné.

Někteří fotbalisté potvrdili, že byl z vaší strany problém s artikulací.

Máte pocit, že mám problém s artikulací? V pořádku, rozumím tomu, ale já si myslím, že takový problém nemám. Nevím, jak se k tomu mám vyjádřit, strašně mě to mrzí. Tohle byl zápas o hráčích na hřišti, ne o nás.

Byl byste ochoten podstoupit test na alkohol?

Nemám s tím problém. Mrzí mě, že se dělá taková hysterie. Nebyly tam ani žádné sporné momenty, vyloučení, pokutový kop, nic. Nezlobte se na mě, ale nemám k tomu co říct. Jsem zklamaný, že se řešíme my.

Nikdo netvrdí, že byste některé z mužstev poškodil, ale vaše pohyby opravdu vypadaly poněkud nekoordinovaně.

Vím, i komise mi dlouhodobě vytýká, že můj vizuální projev je nestandardní. Snažím se na tom pracovat, ale nejsem atletický typ. Nejde mi to, pracuju na tom. Vím, že to není optimální a sráží to moje osobní hodnocení. Ale svádět to na alkohol? Opravdu mě to mrzí, že by v tom někdo mohl hledat alkohol. Upřímně říkám, že tam nebyl.

Vnímal jste pokřiky diváků? Obvykle se skandují jiná hesla než „Dejte mu dýchnout!“

Vůbec ne. Zjistil jsem až o přestávce v šatně, že tady nějaký takový problém vůbec je. Byl jsem z toho ohromně překvapený. Pro mě to bylo standardní bezproblémově vedené utkání. I v šatně ale máme nějaké zpětné vazby, takže jsem se o tom dozvěděl, že ze mě někdo má takový pocit. Byly tam věty jako, že vypadám vláčně a podobně. Ve druhém poločase jsem se snažil za všech sil vypadat úplně jinak. Aby můj vizuální projev vypadal podstatně lépe. Mrzí mě, že si někdo něco takového myslí. Když se zeptáte hráčů, jestli měl ze mě někdo nějaký nestandardní dojem, tak nikdo nemůže nic říct. Já sám jsem to utkání samozřejmě ještě neviděl, tak je pro mě těžké se hodnotit. Ale samozřejmě nejste jediní, kdo se mě na to ptá, takže ten dojem asi vznikl.

Od delegáta už jste dostal nějakou zpětnou vazbu?

Zatím jsme hodnocení neměli. V poločase za mnou nebyl, ale ani to nemá v popisu práce.

Uvažoval jste, že byste se v půli podrobil testu, abyste vyvrátil všechny spekulace?

Upřímně ne. Nechtěl jsem se nijak rozptylovat. Pro nás poločas znamená, že si můžeme prokomunikovat, jak utkání probíhá, nějaké problémové situace, problémové hráče a podobně. Že bych šel ještě někam na nějakou zkoušku, to je pro mě mimo realitu. Věřím, že můj projev teď je dostatečným důkazem, že jsme ve standardním stavu a ničím jsme se neprovinili. Spekulace bych pochopil, kdybych třeba spadnul, evidentně otočil nějaký faul, odpískal penaltu. Ale takhle? Opravdu mě to moc mrzí. Zase jsem ale rád, že jsem se mohl vyjádřit.