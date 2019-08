„Znamená to pro mě strašně moc. Vítězství jsme vzhledem k předcházejícím porážkám, výkonům a hlavně kvůli fanouškům nutně potřebovali. Vím, jak to lidé prožívají a jak derby prestižně berou. Jsem rád, že jsme utkání zvládli,“ prohlásil Svědík.

Fotbalisté Slovácka se i přes dvě porážky s Českými Budějovicemi a v Jablonci vzchopili a krajského rivala v domácím prostředí předčili.

„Na mančaftu bylo vidět, že to má trošku v hlavě. Organizací, kompaktností a presinkem jsme navázali na zápas proti Spartě. Kluci si musí uvědomit, že tímhle to musí pokaždé začínat. Teď už je to jen otázka, aby to takhle bylo každý zápas,“ přeje si Svědík.

Trefil se jen Zajíc

Jeho tým po vyrovnaném úvodu soupeře zmáčkl v závěru první půle a převahu přetavil v klíčový vedoucí gól. Domácí mohli na trefu Zajíce ze 44. minutě navázat i po změně stran, ale útočníci Slovácka další vyložené šance neproměnili. „Měli jsme tam dvě akce, kde jsme měli skórovat a odskočit na 2:0. Ať už to byl Šašinka v brejku nebo po centru Zajíc. Nemuseli jsme se pak klepat při šanci Poznara v poslední minutě,“ říká Svědík.

Celek z Uherského Hradiště nakonec bral všechny body zcela zaslouženě. „Ne všechno bylo dobré, fotbalové, ale poctivou prací a dalšími věcmi jsme si vítězství zasloužili,“ je přesvědčený domácí kouč. „Zápas rozhodlo to, že jsme byli důraznější a dobře sbírali odražené míče. Tím se nám otvíraly volné křídelní prostory,“ přidává.

Slovácko poprvé v sezoně nastoupilo v sestavě se dvěma klasickými útočníky, což se pozitivně projevilo i na výkonu „Nemohli jsme si to dovolit dříve. Čekali jsme, až se nám kluci uzdraví a budeme je mít k dispozici. Navíc Zlín hrál se třemi obránci, což nám svědčilo,“ řekl Svědík.

Posila z Baníku zaujala

Po boku uzdraveného Zajíce se objevila mladík Šašinka. Posila z Baníku Ostrava zaujala fanoušky slušným výkonem a jednou zahozenou šancí.

„Nepřekvapilo mě, že hrál dobře,“ uvedl kouč Slovácka. „Ondru jsem viděl párkrát hrát za jednadvacítku. Přesně tyto věci tam měl. Je to ale mladý hráč, takže má tendence střídat lepší výkony s těm horšími. Se Zajícem, který hrál lépe než v Jablonci, se docela dobře doplňovali,“ všiml si Svědík.

Nevyužitou šanci mládežnickému reprezentantovi nevyčítal. „Už ví, že měla přijít nahrávka na Navrátila. On si to ale odpracoval,“ pravil.

Oproti předcházejícímu zpackanému střetnutí na severu Čech se výrazně zlepšili také zkušení křídelníci Petržela s Navrátilem. „Součinnost hráčů vpředu byla dobrá,“ řekl pardubický rodák.

Slovácko se proti Zlínu dokázalo vypořádat s absencemi Jurošky a Dvořáka. „Honza má po artroskopii kolena. Nemělo by to být nic vážného. Do dvou týdnů by mohl být v pořádku. Dvořák nám bude chybět asi tři neděle,“ informuje Svědík.