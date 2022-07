Chelsea vlastnil od roku 2003 ruský podnikatel Roman Abramovič. Londýnský klub pod jeho vedením prožil nejúspěšnější období v historii, získal pět ligových titulů, dvakrát vyhrál Ligu mistrů a pětkrát Anglický pohár. Ke čtyřem ligovým titulům a jednomu triumfu v Lize mistrů pomohl i brankář Čech.

Londýnský klub v současnosti odkoupil americký investor Tood Boehly, jehož konsorcium odkoupilo Chelsea za 2,5 miliardy liber (téměř 72 miliard korun). „Petr je důležitým členem rodiny jménem Chelsea. Chápeme jeho rozhodnutí odstoupit a děkujeme mu za jeho práci poradce. Přejeme mu jen to nejlepší," řekl Boehly.

Petr Cech, Technical and Performance Advisor, will leave his role effective 30 June.