„Musím říct, že v Česku to bylo náročnější. Ale oficiální oslavy se tady chystají až po posledním zápase, kdy nám předají pohár a medaile,“ líčil 56letý trenér. Jeho triumf stojí za pozornost: mistrem se stal už ve třetí zemi. Doma slavil s Plzní (2011, 2013 a 2018), na Slovensku se Žilinou (2007). „Já k tomu řadím i titul s Baníkem, kde jsme zažili s panem Komňackým úžasnou sezonu,“ připomněl Vrba ročník 2003/2004, kdy byl asistentem v Ostravě.

Můžete jednotlivé tituly porovnat?

Přiznám se, že pokaždé šlo o úžasný zážitek. To jsou momenty, na které se nezapomíná. Všech si nesmírně vážím a jsem rád, že jsem u nich mohl být. Vítězství a tituly se nikdy neomrzí.

Ani ten bulharský nebyl něčím výjimečný?

Možná tím, že je to v cizí zemi. Navíc jsem přišel v půlce sezony, kterou měl Ludogorec dobře rozjetou, ambice klubu byly ty nejvyšší. Jsem rád, že jsme to dotáhli.

Potěšilo vás v tomto ohledu i to, že jste náskok zvýšili na čtrnáct bodů?

Samozřejmě (usměje se). Máme klid a už si můžeme vyzkoušet i některé věci na kvalifikaci o Ligu mistrů, protože ta přijde brzy po konci sezony.

Všiml jsem si, že vám do kabiny přišel gratulovat majitel a místní magnát Kiril Domušjev. Jaký on je?

Za mě je to správný šéf, jasně určuje pravidla a ty pak i sám dodržuje. Co řekne, to platí. Všichni v klubu vědí, že se na něho mohou spolehnout. Já už jsem takových majitelů zažil několik, mám na ně štěstí.

Ludogorec získal titul podeváté v řadě. Není to tam bráno už trochu jako povinnost?

Ono to tak možná vypadá, ale číhají tu na naše zaváhání. Mužstva ze Sofie nebo Lokomotiv Plovdiv by určitě chtěly nadvládu Razgradu ukončit. A myslím, že na bulharskou ligu jsou to nadstandardní týmy, ani v Česku by se neztratily.

Máte s sebou české asistenty Zdeňka Bečku a Martina Ticháčka. Nakolik to pro vás bylo důležité?

Zvlášť pro nás cizince to tady bylo v době koronavirové pandemie, ale i teď po ní, složité. Proto jsem rád, že tady byli kluci se mnou.

Ta nucená pauza zasáhne i do další sezony. Ovlivnilo to vaše plány na léto?

Dá se říct, že nebude žádné volno. Do Čech se chystám jen na otočku… Léto bylo vždy na to, abychom si trošku oddechli od fotbalu. Teď jsme odpočívali v březnu a dubnu. (trpký úsměv) A vypadá to, že pojedeme až do prosince s krátkými pauzami nonstop. I to bude složitější.

Chtěl byste nějak měnit hráčský kádr Ludogorce?

Trochu ano. Potřebujeme posílit. Týká se to hlavně ofenzivních typů.

A hodláte lovit fotbalisty i v českých vodách?

Rád bych. Ale asi to nepůjde, protože hráči, o které bych měl zájem, jsou pod smlouvou. A to je potom i pro Ludogorec složitější.

Kvalifikace Ligy mistrů se bude hrát na jeden zápas. Co vy na to?

Samozřejmě, že to soutěž ovlivní. Ale zase nebude tolik taktiky, čekám otevřenější fotbal a pro diváka to může být zajímavější.

Zdá se mi, že právě úspěch v Evropě je měřítkem úspěchu v Ludogorci. Souhlasíte?

To je pro většinu mančaftů. Je úplně jedno, jestli jde o Ludogorec nebo o Plzeň. Když uspějí v pohárech, získají finance a zajistí jim to komfortnější pozici doma. Pomoc je to obrovská nejen po finanční stránce, ale i po sportovní. Několikrát jsem to zažil a bylo to něco úžasného.

Je vůbec ještě nějaký soupeř, kterého byste chtěl potkat?

To musím přemýšlet, s kým jsme ještě nehráli… (úsměv) Jo, Juventus Turín, to by bylo zajímavé.

Pavel Vrba má v novém působišti bilanci pěti výher, dvou remíz a tří porážek. V lize pod jeho vedením tým neprohrál.