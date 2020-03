Tedy, teď nehraje Itálie byla první zemí, která kvůli šířící se nákaze přerušila fotbalové zápasy. „Nikdo zatím neví, jak se to bude dál vyvíjet,“ prohlásil 23letý obránce v rozhovoru pro Deník.

Aleši, váš hvězdný spoluhráč Mario Balotelli několikrát volal po přerušení soutěže. Nakonec o tom rozhodla přímo vláda. Jak jste to vnímal?

Máte pravdu, Mario se v tom hodně angažoval. Samozřejmě má strach a vedou ho k tomu i jasné důvody například jeho dcera žije v Neapoli. On je v italském fotbale brán jako velká osobnost, takže jeho slovo má v tomto velkou váhu. Určitě tomu nakonec pomohlo i to, že krom něho se ozývalo také hodně týmů, že nechtějí hrát.

Myslíte si, že to bude jen pauza, nebo dojde ke zrušení celého ročníku?

Teď čekáme, až se situace zlepší. Máme přerušenou ligu a ještě nikdo zatím neví, jak se to bude dál vyvíjet.

V provincii Brescia dramaticky roste počet nakažených. Jaká je situace přímo ve městě?

Život tady v Brescii se zpomalil. Je vidět, že tu jezdí o dost méně aut, a i na ulicích je obecně vidět méně lidí. Když si ale potřebujeme jet něco koupit, tak běžné obchody jsou stále normálně otevřené. Relativně je to pořád v pohodě. Nicméně se sami vyhýbáme veřejným prostorům.

Co ve volném čase děláte?

Většinu času trávíme pouze doma a čekáme, zda se situace trochu uklidní a bude to lepší.

Můžete trénovat, nebo jste dostali individuální plán?

Před pár dny jsme se dozvěděli, že máme volno. Zatím na týden, ale asi to bude delší. Žádné individuální plány jsme nedostali. Za prvé na to nebyl čas a za druhé ta karanténa spočívá především v tom, že by měl být člověk doma, takže možnosti tréninku jsou omezené. My se opravdu snažíme nevycházet skoro z domu.

Předpokládám, že jste v častém kontaktu s rodinou. Jak tu situaci vnímají vaši blízcí?

S rodinou jsem samozřejmě v kontaktu skoro furt. Jejich obavy jsou vlastně větší než moje, protože mají informace i z televize, kde to vypadá dost krutě. To, co se děje v novinách a dalších médiích, je trochu přehnané. Musím je proto uklidňovat, že je to zatím v pohodě.

Pomáhá vám český parťák v kabině, řešíte to s Jardou Zmrhalem?

S Jardou tu situaci pochopitelně řešíme. Nyní se zhoršila situace i doma v Čechách, takže se o tom spolu bavíme každý den.

Nálada v týmu asi není ideální i proto, že se záchranou to nevypadá moc dobře. Jste poslední…

Není to optimální, ale musíme myslet pozitivně. Dokud šance existuje, tak za ní musíme jít a udělat všechno pro to, abychom ligu pro Brescii zachránili.

V sezoně vám několikrát měnili trenéra. Jaké to je?

Nic příjemného. Ale to nikdy, byť ve fotbale to tak prostě chodí. Každý trenér má něco do sebe a člověk musí znovu dokázat, že do základu patří. Pro mne je to vždy nová motivace a nebojím se toho.

Ještě jedna věc… Co jsem slyšel, původně se počítalo s tím, že byste mohl být v reprezentaci… To padlo.

S reprezentací nevím vůbec, jak to bude dál. Nyní nebudeme hrát v Itálii skoro měsíc, takže i kdyby byl nějaký reprezentační sraz, tak bych na něj jel bez herního vytížení.

Myslím, že hrát mají hlavně vytížení hráči, takže nevím, jestli by mne nakonec po tom měsíci zavolali či nikoli. Celkově vnímám však situaci okolo reprezentace jako otevřenou a uvědomuji si, že záleží jen na mých výkonech a trochu štěstí. Věřím, že se mi podaří se stát postupně jejím pevným článkem.