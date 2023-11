IV. TŘÍDA – SKUPINA A

18 - Filip Radomil (ST Všetaty/Čečelice)

11 - David Dvořák (Mělník 1909 C), Jan Štamfest (Střezivojice)

10 - Ivan Varha (Mělník 1909 C)

9 - Dušan Radl (ST Všetaty/Čečelice), Tomáš Skopka (Střezivojice)

6 - Marek Červeňák (Vysoká B), Radek Šimon (Mělník 1909 C), Hynek Tříška (Střezivojice)

5 - Jaroslav Zelenka (Lobkovice B), Michael Pražák (ST Všetaty/Čečelice), Jan Douděra (Vysoká B)