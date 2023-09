/VIDEO, FOTOGALERIE/ Fotbalisté Záp se sice do dalšího kola Mol cupu neprobojovali, prvoligový Baník Ostrava ale na svém hřišti před více než dvanácti stovkami diváků trápili až do úplného konce. Po vyloučení kapitán Dubna zkraje druhého poločasu dokonce vyrovnali. Favoritovi zajistil výhru 2:1 až v sedmé minutě nastavení stoper Michal Frydrych.

SK Zápy - Baník Ostrava. Favorizovaní hosté střílí v poslední minutě nastavení postupový gól. | Video: Luboš Kurzweil

Baník poslal do vedení v závěru prvního poločasu Madleňák a když byl po přestávce vyloučen domácí kapitán Duben, zdálo se, že si svěřenci trenéra Pavla Hapala duel bez problémů pohlídají. Omyl. Po hodině hry v Zápech srovnal Woitek a bylo z toho drama.

Ostravské vysvobodil v sedmé minutě nastavení, která byla zároveň poslední, stoper Michal Frydrych, jenž skóroval z dorážky po předchozím rohu Ewertona a několika odrazech. Už předtím mohl rozhodnout z tlaku Kubala, toho však Řehák vychytal.

Zdroj: Luboš Kurzweil

„V první půli jsme za mě byli jasně lepší, ale nedali jsme prostě góly a paradoxně inkasovali - celkově po nějakých 1100 minutách. Jednou to přijít muselo, i když si myslím, že tomuhle gólu se dalo zabránit," komentoval manažer Záp Michal Mašek konec více než dvanáct soutěžních zápasů trvající neprůstřelnosti.

„Druhou půli jsem se toho trochu bál. Přišla červená karta a říkal jsem si, že je po zápase, protože se dalo čekat, že nám budou docházet síly. Jenže jsme vyrovnali a rvali se. Ač měl Baník nějaké šance, dostali jsme gól až v poslední minutě nastavení," litoval Mašek. Zklamání ale velice rychle vyptrchalo. „Bude to asi znít blbě, ale jít s nimi v deseti do toho prodloužení, asi by nás to na sobotu odpálilo úplně," myslel už na další mistrák.

Celkově ovšem sváteční zápas a jeho atmosféra splnily očekávání. „Myslím, že to dopadlo nad očekávní. Bylo tu okolo 1400 diváků, z toho 1200 platících. Hráčům už jsem poděkoval. Bylo to odbojované. Myslím, že tenhle mančaft má obrovskou sílu, kterou ještě ukáže. Škoda té první půle. Kdyby tam padl nějaký gól, měl by Baník obrovský problém to tady otočit," udělal Michal Mašek tečku za pohárovým vystoupením.

„V prvním poločase jsme nehráli dobře. Zápy byly povzbuzeny výbornými výsledky v soutěži, bylo to na jejich hře znát. Přečkali jsme dvě tři šance domácích, dali jsme gól a myslel jsem si, že přidáme další. Šance na to byly,“ řekl trenér Baníku Pavel Hapal.

„Soupeř po červené kartě už jen bránil, čekal na standardní situace, z jedné takové vyrovnal. Jsem rád, že jsme nakonec dokázali rozhodnout a vyhnout se prodloužení,“ dodal kouč ostravského Baníku Pavel Hapal, kterého čeká v sobotu s týmem ligový šlágr v Olomouci.

3. kolo MOL Cupu (středa 27. 9. 2023):

Zápy – Baník Ostrava 1:2 (0:1)

Branky: 64. Woitek – 39. Madleňák, 90+7. Frydrych. Rozhodčí: Pechanec – Kříž, Černoevič. ŽK: Duben – Kubala, Fadairo. ČK: 55. Duben (Zápy). Diváci: 1150.

SK Zápy: Řehák – Stropek (46. Pardubský), Duben, Eliáš – Kavalír (74. Matějka), Khrolenok, Kocourek (74. Zoubek), Petrlák, Súkeník – Turyna (57. Kubů, 84. Jelínek), Woitek. Trenér: Koukal.

FC Baník Ostrava: Markovič – Blažek, Frydrych, Lischka – Juroška, Kaloč (73. Buchta), Rigo (62. Ewerton), Madleňák – Fadairo (62. Boula), Šín, Almási (19. Kubala). Trenér: Hapal.