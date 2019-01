Libiš / Kladenský SK zažil příjemný fotbalový víkend. Kromě toho, že se zachránilo áčko v Gambrinus lize, pokračovalo v dobrých výkonech také béčko. Vyhrálo v Libiši a stále atakuje postup do ČFL. Domácím naopak neubylo na záchranářských starostech (doplněno o fotogalerii).

V úvodních deseti minutách vládli na hřišti domácí a svou snahu přetavili v brzký gól. Při jednoduché a parádní akci putoval míč od Wernera k Jiráskovi, jehož centr usměrnil Trojan – 1:0. Ještě před tím dal vyniknout hostujícímu brankáři Miskimu Válek.

Jenže Kladnu pomohlo vynucené střídání Podskuby, jehož nahradil Bambur. Ten se ve 34. minutě zasloužil o vyrovnání, když si naskočil na přesný centr a nedal Šídlovi v domácí brance šanci. Hned nato měli domácí dvě gólové šance Jiráskem a Trojanem, ale Miski obě zlikvidoval.

Stačila nepozornost v domácí obraně a hosté ještě do poločasu vedli. To posila z áčka Zoubele vysunul do uličky Neumana, a ten chladnokrevně skóroval – 1:2.

Po změně stran Kladenští pokračovali v nátlakové hře, ale také tápali v obraně, kterou zaměstnávaly libišské brejky. Chybám v defenzívě se ale nevyvarovali ani domácí, a tak se hosté dvakrát dostali do dvoubrankového vedení.

Poprvé v 54. minutě po hlavičce Chalupy a poté po Chaloupkově proměněném sólu. Jenže domácí pokaždé brzy odpověděli. Na 2:3 dával po pěti minutách od Chalupova zásahu Válek po akci Škorvánka a Jiráska. Na 3:4 korigoval po sedmi minutách po Chaloupkovi Werner, který volejem využil centr Slezáka.

Domácí vložili do závěrečných minut zbytky sil a začali si vytvářet další gólové šance. Ani jednu ze tří však výborný hostující gólman za svá záda nepustil. Domácím nelze upřít snahu, ale zbytečné chyby stály důležité body.

Libiš – Kladno B 3:4 (1:2)

Branky: 4. Trojan, 59. Válek, 69. Werner – 34. Bambur, 43. Neuman, 54. Chalupa, 62. Chaloupka. Rozhodčí: Dobrý. ŽK: Kabyl, Pochman, Ondráček – Farbák. Diváci: 150. Libiš: Šídlo – Werner (84. Kucler), Kabyl, Zuskin, Ondráček – Novák, Škorvánek (88. Špička), Pochman, Trojan (59. Slezák) – Válek, Jirásek. Kladno B: Miski – Chalupa, Samek, Farbák, Císař (74. Končír) – Podskluba (18. Bambur), Čurda, Zoubele, Himl (80. Podraný) – Neuman, Chaloupka.

Vladimír Vraný