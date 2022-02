„Od nás to byl bezkrevný výkon. Přitom si myslím, že soupeř byl k poražení,“ zalitoval po utkání hostující Jan Kalabis. Jeho tým se v pražském Edenu dokonce dostal po vlastním gólu do vedení. Jenže jen na malou chvíli. Obrat se hostitelům povedl ještě předtím, než se vyfauloval hostující Zdržálek. Když kanonýr Gabčo vstřelil zkraje druhého poločasu druhý gól, už pouze snižoval na 2:4, Pražané pak výhru ještě dvakrát navýšili. Podle autora jednoho z gólů Jana Hrdiny mohli odskočit ještě výrazněji.

„Výsledek je přesvědčivý, jsem rád, že jsme to takhle zvládli. A můj gól? Za něj jsem rád, ale jinak to nebylo vůbec optimální, z takových šancí musím dát mnohem víc branek. Soupeři hodně pomohl výkon brankáře Jana Žežulky,“ zmínil Hrdina.

Hosty srážela nejen nízká produktivita. „Celý zápas jsme si připravovali velice zajímavé šance, které jsme pro nás klasicky neproměňovali. To, co nás ale především sráží, jsou laciné branky, které soupeřům nabízíme jako na zlatém podnose. Pokud tyto věci z naší hry okamžitě neodstraníme, tak se v play-off opět moc dlouho neohřejeme,” dodal Kalabis s odkazem na blížící se vyřazovací část. Do té zbývá Mělníku odehrát páteční domácí duel se Spartou, která jej už v tabulce odsunula na sedmé místo, a následný v Chrudimi.

Slavia Praha – Olympik Mělník 6:2 (4:1)

Branky: 6. Daniel (Záruba), 9. Křemen (Záruba), 17. Leovski (Ševčík), 20. Hrdina (Vaktor), 31. Homola (Daniel), 39. Křemen (Brychta) – 3. Křemen (vla.), 22. Gabčo. Rozhodčí: Šenkýř, Slanina. ŽK: 1:2. ČK: 17. Zdržálek.

