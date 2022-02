Mělničtí jdou do turnaje ze čtvrté pozice po základní části, v semifinále narazí na jejího suverénního vítěze. Ústí bude mít navíc výhodu domácího prostředí. „Pokud budeme plnit vše, co si řekneme, a budeme hrát na hranici svých možností, máme šanci postoupit,“ věří trenér mělnického týmu Jan Kalabis.

S týmem se na final four velmi těší. Klub na turnaj vypravuje autobus a volná místa nabízí k dispozici příznivcům. Sraz je v 8 hodin a čerpací stanici Shell v Mělníku. „Všechny tímto zvu, aby nás přijeli podpořit,“ dodává Jan Kalabis.

Spoléhat bude mimo jiné také na Radka Šilera. Nejlepší střelce mužstva se devíti góly zařadil do první sedmičky v celé soutěži. „Základní část sezony bych zhodnotil kladně, jelikož jsme si dali za cíl final four, a to se povedlo. Sice jsme v posledních dvou zápasech měli šanci na třetí místo, ale v té velké konkurenci, kterou jsme měli celou sezonu, je i čtvrté pro nás úspěch,“ ohlédl se za dosavadním průběhem soutěže sedmnáctiletý střelec.

Se svými spoluhráči si dává před závěrečným turnajem v sezoně jediný cíl: odvézt medaili! „Do semifinále dáme vše, co v nás je, a budeme se chtít poprat o celkové vítězství! Celý tým se na závěrečný turnaj těší a byli bychom moc rádi, kdyby nás přijeli do Ústí podpořit i naši fanoušci,“ sdělil Radek Šiler, hrající ve velkém fotbale dorosteneckou divizi za Neratovice.

Sobotní program začíná na severu v 11.30 hodin právě zápasem Rapidu s Mělníkem, následuje derby pražských „S“ (12.30). Poté se odehraje souboj o 3. místo (13.50) a jako poslední finálové střetnutí (15.00). Vstup na celý den je zdarma.

Nedělní final four I. juniorské ligy (U19), které bude hostit pražská Slavia, se odehraje bez mělnické účasti. Starší tým Olympiku skončil s třemi výhrami a jedenácti porážkami až na třináctém místě z celkových patnácti.