Vysoká /FOTOGALERIE/ - Fotbalisté Vysoké si připsali na konto nejtěžší porážku v sezoně. Nováček z Klecan jim doma nastřílel půl tuctu gólů.

S vidinou dalšího vítězství se vhrli domácí na soupeře, ale úvodní snaha k cíli nevedla. Naopak hosté brzy převzali otěže zápasu. A když střelu Rybeckého tečoval před gólmanem Kvasničkou spoluhráč M. Štolba, bylo to 0:1.

Domácím se sice podařilo vyrovnat, když M. Štolba tentokrát zamířil hlavou do správné sítě, ale jejich hra byla rozháraná a nervózní. Tři minuty před půlí šli hosté znovu do vedení, což neunesli dva z nejzkušenějších domácích hráčů – bratři Skopkové – a nechali se vystřídat.

Domácí museli ve druhém poločase přeskupit řady, ale k úspěchu to nevedlo. Naopak po neuvěřitelných hrubkách v obranné činnosti obdrželi další čtyři laciné góly, když několika dalším ještě gólman Kvasnička zabránil.

„Důležitým momentem bylo to, že bratři Skopkové psychicky nezvládli průběh utkání a to nás stálo tři body. V utkání jsme chtěli uspět a za stavu 1:1 to vypadalo, že bychom mohli vývoj zápasu zvrátit. Bohužel pak oba Skopkové svou neadekvátní reakcí na průběh zápasu prohráli Vysoké utkání,“ zlobil se po zápase domácí trenér Václav Řízek.

Vysoká – Klecany 1:6 (1:2)

Branky: 34. M. Štolba – 25. a 52. Rybecký, 42. Jurkenik, 49. vlastní, 72. Pfeifer, 86. Apltauer. Rozhodčí: Kudrna. ŽK: 0:1. Diváci: 100. Vysoká: Kvasnička – Štauber – M. Štolba, Merz, Sankot – Pajkrt (46. Pešan), L. Fidrant, Hoffmann, M. Skopka (43. D. Řízek) – R. Finkous, T. Skopka (43. Zárybnický). Klecany: Hrkal – Smaha – Střecha, Kuncíř, Pavlík – Kučera (62. Beránek), Jukenik, Svoboda (77. Bočan), Loskot – Pfeifer, Rybecký (75. Apltauer).

(jah)