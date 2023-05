Ještě před uplynulým víkendem byl hlavním střeleckým tahounem Viktorky v sezoně Martin Růně. Při jeho absenci za to ale vzal Jáchym Brázda. Jednadvacetiletý odchovanec PTZ Nelahozeves se třemi góly do sítě Byšic vyšvihl do čela týmového žebříčku. Především ale nováčkovi pomohl k důležité výhře.

„Soupeř byl slabší, povedlo se mi víc útočit. Góly padly po nahrávkách – doťuknutím do prázdné brány,“ komentoval Jáchym svůj první hattrick v dospěláckých soutěžích. Nechybělo přitom moc, aby končil pouze na dvou gólech, které stihl v úvodním poločase. „Kvůli bolavému stehnu jsem ani neměl v plánu druhou půli, ale kluci mě ještě na deset minut přemluvili,“ objasnil i okamžité vystřídání po třetím zářezu.

Skóre se už pak nezměnilo a domácí došli k jednoznačné výhře 4:0. Vítězná nálada se ovšem ve středu dočkala nečekaně krutého konce. V Pěčicích hosté dostali v dohrávce napráskáno nejvyšším výsledkem dosavadního průběhu soutěže - 2:9. Mezi střelci poražených figuroval znovu i Jáchym Brázda.

Jáchym Brázda (vpravo) se v dresu Všestud v posledních kolech rozstřílel.Zdroj: Jan Sláma„To byl gól jen do statistik… Nepovedlo se nám to. Asi sehrál roli středeční termín, který nevyhovoval několika hráčům, takže jsme nebyli v plné sestavě. Snažili jsme se, ale nesešlo se to, jak mělo. Musíme se už soustředit na sobotu,“ přeladil v sezoně už devítigólový střelec na výjezd na hřiště dalšího silného protivníka z Mladoboleslavska – do Chotětova.

Ve Všestudech, kam přišel před rokem a půl za vyšší soutěží spolu s několika dalšími hráči PTZ, je podle svých slov velmi spokojený. „Je to tam super. Do dobré party jsem, myslím, krásně zapadl. Od začátku jsem hrál víceméně v základní sestavě. Po hraní za Pétézetku je to pro mě o dost jiná zkušenost. Hráči jsou silnější, rychlejší… Ale super,“ pochvaluje si rodák z Nelahozevsi, kde se zároveň v rodinné firmě živí jako elektrikář.

Spokojenost je navíc oboustranná: „Do kabiny zapadl suprově od prvních okamžiků,“ potvrzuje trenér Všestud Ivo Lorenc a zároveň souhlasí, že střelecká forma útočníka v poslední době při řadě absencí přišla vhod. „Góly od něj chceme a víme, že je dokáže dávat. „Práce, kterou teď pro tým odvádí, je důležitá. Je to hráč s výborným výběrem místa a timingem. To má ze svého hlavního sportu, kterým je badminton,“ prozradil na hráče, že fotbal kloubí s tréninky a zápasy s raketou.

Za pražský Hamr dokonce nastupuje v první lize. „Je to, dá se říct, poloprofesionální soutěž, druhá nejlepší v České republice,“ přiblížil Jáchym s tím, že při souběhu termínů občas musí jít jeden či druhý sport stranou. „Ale jinak se to skloubit dá. Je to sport jako každý jiný. Z badmintonu mám trochu určitou hbitost, a protože je to rychlejší sport, tak asi vidím, co ostatní nevidí,“ usmívá se. A přikyvuje, že míč a košík jsou náplní většiny volného času.