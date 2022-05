„Přechod mezi čtyřicátníky neberu nijak dramaticky. Vesměs nesleduji, kolik mi je let. Spíš vnímám to, jak se cítím. Beru to tak, že se posouvám do další fáze a etapy svého života. Věřím, že každá dekáda má svoje úskalí i radosti. Těším se na to, co mi přinese ta pátá dekáda,“ líčí Čech v rozhovoru zprostředkovaném agenturou Sport Invest, která ho zastupuje.

Někteří lidé mají významná životní jubilea spojena s bilancováním a částečnou nostalgií. Jak jste na tom vy?

Nejsem úplně ten, který by při kulatých narozeninách sedl a přemýšlel, kam ty roky běžely. Navíc myslím, že čtyřicítka ještě není ten věk, u kterého by měl člověk začít nostalgicky přemýšlet nad tím, kam ty roky uběhly. Na to je prostor až v daleko vyšších letech. A kde se vidím za deset let? Na oslavě 50. narozenin, a doufejme že naživu.

OBRAZEM: Proslavil se zákroky a helmou. Legendární Čech slaví životní jubileum

Vybavíte si, kterou narozeninovou oslavu jste si užil nejvíc?

Nejlepší byla samozřejmě oslava 30. narozenin, jelikož jsme ve stejný den slavili s Chelsea vítězství v Lize mistrů. Měli jsme jízdu otevřeným autobusem, bylo tam půl milionů lidí. Takže lepší oslava narozenin asi není.

Většinou jste mohl slavit narozeniny se spoluhráči z týmu. Jak to chodí v kabině Chelsea nebo Arsenalu?

Oslava v těch fotbalových klubech vesměs jednoduchá, člověk přinese nějaké koláčky, zákusky, něco sladkého na zub. Tak to vesměs bývá v šatně. Samozřejmě je bez toho přípitku. Jinak většinou hráči přinesou něco na zub.

Je v plánu nějaká oslava nebo na ni v nabitém kalendáři není úplně místo?

Oslava je plánovaná, ale je to v režimu manželky, která mi chystá překvapení. Takže se nechám překvapit.

Jak se v tomhle věku udržujete z hlediska sportu? Chodíte do hokejové branky, ale co ta fotbalová?

V hokejové bráně se udržuji, to je samozřejmé. Chodím i běhat, do posilovny. Snažím se být stále aktivní, protože tělo je na to zvyklé a navíc mě to baví. Myslím, že to potřebuji k tomu, abych se cítil dobře. Potřebuji být relativně fit, tak v tom pokračuji, jak mi to čas dovolí. Co se týče fotbalové branky, tak v té jsem osm měsíců nebyl. Budu ale muset začít chodit, jelikož 12. června odehraji charitativní zápas UNICEF Soccer Aid tady v Londýně. Tak abych byl aspoň trochu připravený.

Čech varuje: Jen sportující společnost může být dlouhodobě zdravá

Chelsea směřuje ke třetí příčce v lize. Jak jste spokojení se sezonou?

V sezoně jsme získali dvě velké trofeje. Hned na začátku jsme vyhráli Superpohár, to byla trofej, která nám v klubovém kabinetu chyběla. To byl skvělý začátek sezony. Pak jsme ještě přidali mistrovství světa klubů, takže klub zkompletoval všechny možné trofeje, které se dají získat. Na to jsme velice hrdí. V tomhle směru byla sezona velmi slušná. Jen škoda, že jsme prohráli obě finále Anglického a Ligového poháru dost nešťastně s Liverpoolem na penalty, což nás mrzí. Jinak v průběhu sezony jsme si prošli spousty výzvami. Získali jsme dva důležité poháry a navíc jsme byli v dalších dvou finále. To ukazuje na to, že tým odvedl skvělou práci.

V neděli končí pro Chelsea sezona. Co vás po ní čeká?

Sezona skončí, většina hráčů pojede na národní tým nebo budou mít dovolenou. A co se týče mě, tak práce právě začíná, jelikož se hned začne připravovat sezona. Plány, organizace a všechny věci, které s tím souvisí. Takže pro mě ty následující týdny budou pracovní.

Budete mít po letech s covidem čas na návštěvu své Fotbalové školy?

Pevně doufám, že se na fotbalovou školu dostanu. Chybělo mi to, vždycky jsem se na ní těšil. Doufám, že mi to pracovní povinnosti dovolí. Klub mění majitele, což je dost v podstatný krok. Od toho se bude odvíjet, jestli na školu budu moct přijet, nebo ne.

✍️ SIGNED ✍️



The Guildford Phoenix are delighted to announce the signing of netminder Petr Cech for the 21-22 season!



? https://t.co/rbIz0JTSRU

➡️Shirt sponsorship available: guildfordphoenix@gmail.com#phoenix pic.twitter.com/VVC4aIKRbP — Guildford Phoenix (@gford_phoenix) August 27, 2021

Stačíte sledovat probíhající hokejový šampionát a jak vidíte ambice českého týmu?

Šampionát samozřejmě sleduji. Sleduji výkony českého, ale i britského týmu. Mám tam několik bývalých spoluhráčů a zajímá mě, jak si vedou. Co se týče českého týmu, i když ty úvodní výkony nebyly tak dobré jako na Švédských hrách a nebo v přípravě, tak si myslím, že tým má svoji kvalitu a všechno si sedne. Věřím, že dojde do play-off a podaří se nějaký úspěch.