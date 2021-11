Jediný Marek Ramšák ze Sokolče se mu ve skupině B vyrovnal, ale odehrál víc utkání. Slepičku přibrzdila jeho druhá velká láska kromě fotbalu, bojové umění. „Pár zápasů jsem opravdu nestihl, měl jsem kvůli sparringu zlomenou ruku a šest týdnů sádru. Když mi pak sundali sádru, šel jsem znovu trénovat a znovu si to narazil. Proto jsem minulý zápas hrál pod injekcemi a ještě teď beru prášky na bolest,“ vyprávěl po posledním duelu na hřiště Libušína, kde nastřílel rovnou hattrick, i když dva góly byly z penalt.

Fantastický byl ale gól na 2:0. Muž, který kdysi přispěl gólem k senzačnímu triumfu Liberce proti AC Milán, šel sám na bránu a chladnokrevně zamířil přesně k tyči. „Dostal jsem míč přesně k noze do běhu a chtěl jsem se trefit na zadní tyč. Mohlo to skončit daleko vedle, protože už je to nějaký pátek, co jsem hrál na vyšší úrovni, ale vyšlo to pěkně, byl jsem rád,“ usmíval se čerstvý čtyřicátník, který měl před podzimním finále jasný cíl, dostat se na 20 gólů. „Chtěl jsem dát dva, přece jen nevíme, co bude na jaře. Ale že je to 21, je fajn. Dva byly z penalt, kde mě chtěl gólman (Poráčanin) trochu rozhodit a trochu jsme laškovali, ale nenechal jsem se, už mám přece jen něco za sebou,“ culil se.

Slepička toho v kariéře prožil opravdu hodně. S Libercem získal titul, o jeho slavném gólu do sítě Milánu (2002) už řeč byla. V roce 2005 za něj Sparta vysázela 25 milionů a Slepička se postupně dostal do životní formy. O dva roky později nastřílel v lize 12 branek, lepší byl jen ostravský Václav Svěrkoš.

To byly nejlepší roky Miroslava Slepičky, jehož dokonce trenér Petr Rada pozval na dvě utkání do reprezentace (proti Polsku a Severnímu Irsku). Skvělé bylo i více než dvouleté angažmá v chorvatském Záhřebu a nebo zajímavý zážitek z indického Goa. I po návratu domů získával příbramský borec zajímavé nabídky, byť už z nižších soutěží. Pomohl Písku, Táborsku, ve středočeské I. A třídě Podlesí.

Teď je v konkurenčním Spartaku, a přestože dva dny po svých čtyřicetinách dostal trenérskou šanci jako asistent Tomáše Zápotočného u 1.FK Příbram, ve Spartaku by minimálně na jaře ještě rád zůstal.

„Udělám všechno pro to, abych zápasy Spartaku stíhal. Jsou tady výborní kluci, skvělá parta, takže jim chci pomoci jak to půjde. Bude to sice strašně náročné na čas, ale udělám maximum, abych byl co nejvíc jak tady, tak u áčka Příbrami,“ slibuje Slepička a úplně nezahazuje ani kariéru v oktagonu, kde před dvěma lety vybojoval úchvatnou bitvu, v níž za 84 vteřin uštědřil soupeři knockout. „Nevím, už do toho asi nepůjdu. Říkám si, že bych chtěl, ale už jsem na to asi starej. Uvidíme,“ dodal kanonýr.