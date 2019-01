Ovčáry – Také ve druhém ročníku po odstoupení z ČFL dávají fotbalisté Sokola Ovčáry svým soupeřům v krajském přeboru co proto. Výsledkem sehranosti a bohatých zkušeností kvalitního kádru je nejen průběžné první místo se čtyřbodovým náskokem na druhé Benátky a osmibodovým na třetí Dobříš, ale také časté komplimenty od soupeřů.

Krajský přebor: Libiš - Ovčáry | Foto: Luboš Kurzweil

„Hezky se to poslouchá, když soupeř řekne, že hrajeme dobře," přiznává hrající trenér Jan Studený, podle kterého jde o zasloužené uznání. „Na podzim se nám herně dařilo, i když nám v několika důležitých utkáních chyběli klíčoví hráči pro zranění."

Lze vůbec hodnotit váš podzim jinak než jako veleúspěšný? Jak ho vnímáte?

Jestli se nepletu, získali jsme o bod více než v minulé sezoně. Takže můžeme říct, že to byl úspěšný podzim. Samozřejmě to mohlo být ještě lepší, ale jsem rád i za tento úspěch. Jak už v Ovčárech bývá tradicí, nespokojený byl jen prezident klubu, ten chtěl mít čtyřicet bodů.

Jen tři zápasy neskončily vaší výhrou. Proč to i v Libiši, ve Vraném a doma s Jílovištěm nebylo za tři body?

V úvodu sezony Jíloviště podávalo dobré výkony. U nás odehrálo slušný zápas a moc nám toho nedovolili. Obě mužstva měla stejné příležitosti, takže spravedlivá remíza. Remíza v Libiši byla nešťastná. Kdybychom proměnili šance v první půli, vítězství by nás neminulo. K průběhu druhé půle se vyjadřovat nebudu. Kdo ji viděl, tak ví, o čem mluvím. Hořkou pilulku jsme museli spolknout ve Vraném. Tam jsme neodehráli úplně ideální zápas. Soupeř trpělivě bránil a ze třech šancí dal dva góly. My jsme si jich vypracovali třikrát tolik, ale dali jsme jen jeden, a to rozhodlo o naší jediné porážce.

Jako by vám už ani nevadilo, jestli hrajete doma anebo venku – bilance 24:4 doma a 23:6 venku při shodných 19 bodech… Pozorujete v tom nějaký rozdíl?

To je zatím naše nejlépe vyrovnaná bilance. Snažíme se hrát pořád stejně, takže bych v tom neviděl nějaký rozdíl. Jen to, že doma je to občas dobývání, zato venku nám soupeř dá více prostoru a nám se hraje lépe.

Téměř polovinu vašich gólů vstřelila dvojice Hašler – Müller. Co říkáte na jejich střeleckou fazonu a čekali jste, že se vám tak „snadno" podaří nahradit góly Petra Hyky?

Kluci se na podzim předvedli v dobré střelecké formě. Mirkovi to tam padalo ze začátku a Tomášovi ke konci, a když jim to nevyšlo, dokázali je zastoupit jiní. Když se nám podařilo získat na hostování Míru Müllera, tak jsem věřil, že nahradí Petra Hyku a góly dávat bude. A Háša (Tomáš Hašler), to je dnes střelecká jistota.

Nejen u vás, ale třeba v Libiši pozoruji úbytek diváků při zápasech, přitom se oběma týmům daří. Čím si to vysvětlit?

Fotbal v Ovčárech už netáhne jako dřív. Když jdete nahoru, diváci jsou zvědaví na nové soupeře, ale když se vrátíte zase zpět o pár soutěží, tak si myslí, že budou vídat stejnou kvalitu jako v ČFL. Český divák je dnes náročný, ale na druhé straně musí být vděčný za každou povedenou akci a vstřelené branky. A když se něco hráčům nepovede, tak nadáváním to nevyřeší. Dnes chodí do Ovčár jen ti skalní, ale jezdí za námi i ven, za což jim jako hráči děkujeme.

Na podzim se také mluvilo o tom, že by se tým mohl přestěhovat. Je to nyní aktuální? Můžete potvrdit, že jaro začnete doma v Ovčárech?

Samozřejmě, že v Ovčárech se soutěž dohraje tak, jak má. O nějaké alternativě se sice v létě mluvilo, ale dnes je naším cílem soutěž vyhrát, a to jedině v Ovčárech.

Co říkáte na podzimní bilanci druhého okresního rivala Libiše?

V Libiši budují nové mužstvo a vcelku se jim to daří. Starší hráči předávají své zkušenosti mladým a jejich výkonnost stoupá. Dnes už mě nepřekvapuje, že jsou tak nahoře.

Víte už o nějakých změnách v kádru, které vás v zimní přestávce postihnou?

Vše je zatím v jednání, snažíme se o to, aby u nás všichni hostující hráči až na Jirku Šmajdu zůstali. Z hostování se vracejí David Fabian a Petr Hyka. Když se to podaří, půjdeme do jarní sezony s minimálními změnami.