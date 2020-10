Do odběrného střediska na mělnickém Podolí dorazilo začátkem týdne celkem deset členů klubu působícího na úrovni krajské I. B třídy. Mezi nimi i několik prvodárců.

„Všude je neustále slyšet, že je málo krve a plazmy, tak mě napadlo oslovit kluky a ti souhlasili,“ přiblížil zrod myšlenky trenér prvního mužstva Daniel Hnízdil. On sám patří mezi pravidelné a pilné dárce. Za sebou má přesně 265 odběrů.

Už na polovinu prosince má s týmem v plánu další. Zapojit by se prý měli i ti, kteří tentokrát z nejrůznějších důvodů nemohli. „Kdyby šel celý tým, bylo by to super. I s béčkem je nás asi čtyřicet,“ popichuje s úsměvem zbytek kádru, který se v rámci omezených možností nadále schází alespoň k tréninkům.