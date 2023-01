„Dnes jsme Perštejnu darovali našimi chybami tři body. Utkání mělo být rozhodnuté po prvním poločase, ale neproměnili jsme obrovské množství šancí a zbytečnými chybami dostali domácí tým na koně,“ vytýkal svému týmu po utkání trenér Olympiku Jakub Němec s tím, že vrcholem všeho pro něj byla poslední minuta. „Za stavu 7:7 měli brankovou příležitost na rozhodnutí utkání, kterou jsme opět zazdili a o pár vteřin později jsme přihráli nesmyslně útočníkovi Perštejna, který jen doklepl míč do prázdné branky. Je to pro nás zbytečná ztráta a budeme si to muset ještě s klukama vyhodnotit."