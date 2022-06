Jak už to na nižší úrovni v podobných případech často chodívá, byla i za nakonec nezapomenutelným zápasem více náhoda než nějaký geniální taktický plán. „Trochu jsme lepili sestavu, protože máme hodně kluků zraněných, tak jsem musel naskočit do středu zálohy. A nějak to tam napadalo,“ krčil rameny.

Jak to tam napadalo? To si především příznivci Neratovic, kde tamní odchovanec po návratu z krátké zkušené v dorostu Slavie prožil v divizi své nejslavnější sezony, budou umět docela živě představit. Takže čtyřikrát standardka a hlava? „Dva byly nohou a jeden dokonce tou, kterou mám normálně na opírání,“ upřesnil Pavel Jína.

Na rozdíl od divize ve čtvrté třídě v zápasech snad kromě žízně pro aktéry zpravidla o nic dalšího nejde. Zápas ve Střezivojicích nebyl výjimkou, byť proti sobě stály dva nejlepší týmy skupiny. Náskok domácích byl ale před výkopem tak vysoký, že je i porážka nechává v klidu. K dobru mají osm bodů a ve hře už je jen o jeden víc.

„Chtěli jsme zápas odehrát co nejdůstojněji, což se víc než povedlo,“ těšilo Jínu, který souhlasí, že o postupu je rozhodnuto. „Body jsme poztráceli jinde. Trochu doplácíme na úzký kádr,“ posteskl si nejmladší hráč hostů sázejících tradičně na zkušenost.

Čtyřgólové představení si ale jinak hlavně užíval. „Potěšilo by to každého. Na stará kolena se ze mě snad stane střeďák. Kluci už říkali, že vítězná sestava se nemění, tak se kluci z Romy mohou těšit na můj vířivý pohyb ve středu pole,“ řekl s úsměvem a potvrdil, že nešlo o jedinou dohru u spoluhráčů. „V hospodě jsem musel dávat klasicky za každý gól rundu panáků. Ale platil jsem to vlastně rád.“

Pavel Jína končí sezonu diametrálně odlišně, než ji začínal. Ještě v září byl totiž hráčem Libiše, kde si na podzim o rok dřív i několika ostrými starty oživil, jaké je to nastupovat v divizi. „Pan Vávra (manažer Libiše) po mně chtěl, abych Libiši pomohl v době, kdy to personálně nebylo úplně ideální. Mně se v té době hodilo přijít na jiné myšlenky a nakonec jsem si užil i pár startů v obnovené premiéře v divizi,“ vrátil se k roku v barvách velkého neratovického rivala.

Během spolupráce s trenérem Jírou se zároveň také znovu ujistil, že hraní na takové úrovni už je nad jeho možnosti. „Bydlím v Praze a trénovat třikrát týdně plus jednou za čtrnáct dní strávit celý den někde sto kilometrů od domova, nešlo skloubit s mým pracovním režimem,“ řekl na rovinu reprezentant společnosti Škoda, kde zastává pozici tiskového mluvčí.

Návrat na druhý břeh Labe, kde dohrává i řada bývalých spoluhráčů z Neratovic, tak byl jasnou volnou. „V Mlékojedech je spousta kluků, kteří mě prakticky učili dospělý fotbal a máme toho spolu hodně prožitého od I. A třídy až po divizi. Nikdy jsem fotbal nehrál pro peníze, ale pro partu a žízeň. A to je důvod, proč jsem tam. A navíc je to i trochu na památku táty, který tu taky něco odkopal,“ uzavřel Pavel Jína.