Střílení gólů tedy máte v krvi?

Zrovna tak jako zahazování šancí. (smích)

Proti Vehlovicím asi převážilo jejich proměňování?

Co střela, to gól. A výborné přihrávky spoluhráčů po vyložených šancích.

Dorostenecký výběr fotbalového okresu se do krajského finále neprobil

Soupeři se v sezoně nedaří. Přispělo i to, nebo jste byli tak dobří?

Myslím, že to byla vzájemná kombinace toho, že soupeř neodevzdal adekvátní výkon a my jsme se na hřišti tentokrát ani jednou nepohádali a odevzdali skvělý týmový výkon. Od začátku do konce to byl hladký zápas (10:1).

Co vás přivedlo zpátky do Počapel?

Kvalitní areál, skvělé zázemí a možnost, že si zahraju s mým výborným kamarádem Janem Mikolášem a zároveň i s bráchou Richardem (v létě přestoupili z Ploskovic, respektive Dušníků - poznámk autora). Garantovali nám, že budeme hrát v základu všichni tři (usmívá se), proto jsem se rozhodl vrátit.

Zahrál jste si už s bratrem v jednom týmu?

Fotbalově jsme se sešli v jednom dresu poprvé, pokud se nepočítá kopání o panelák.

Antoš má patent na vítězné góly. Lužec sklidil komplimenty, body ale odvezl lídr

Když jste hrál za Počaply v roce 2016, bylo to ještě v přeboru, že?

Vraceli jsme se tam tehdy právě s Janem Mikolášem, když se Počaply zachraňovaly. Hrozbu sestupu se nám v posledním kole podařilo odvrátit.

Teď už je to jen třetí třída…

Myslím, že na můj věk je to adekvátní soutěž.

Myšlenky na rychlý návrat výš v týmu nejsou?

Taková očekávání jsme měli, ale po dvou zápasech nás přešla. Myslím, že klidný střed tabulky bude odpovídat tomu, na co máme.

Jiří Lauda: V Čečelicích jsem začal chodit i do hospody. Proč odešel z Byšic?

Do zápasů nastupujete jako útočník?

V nižších soutěží ano, ve vyšších jsem hrával obránce. Tam už pro mě bylo střílení gólů úplně zakleté.

Dalibor Suk v dresu PokraticZdroj: archiv sportovceCo si u vás představit pod vyššími soutěžemi?

Nejvyšší byl krajský přebor, ale to bylo jen takové mihnutí – něco podobně jako Jarda Kužel v Okresním přeboru, který hrál deset minut divizi. Jinak jsem hrál čtyři roky A třídu za Pokratice. Ale toho krajního obránce, na útočníka to nebylo.

Objevil jsem u vás cca deset klubů, kterými jste prošel… Na které vzpomínáte nejraději?

Nejraději vzpomínám na pokratické království. To je taková specifická část města v Litoměřicích, kde platí vlastní pravidla. Stejně tak ale i na Roudnici, kde mě vychovali. Velkou část své kariéry jsem pak strávil ve Vědomicích. Tahle tři mužstva musím vyjmenovat.

Příbram? Nejlepší rozhodnutí kariéry, hlásí znovuzrozený kanonýr Surmaj

Jak se za těch téměř šest let tým v Počaplech změnil?

Celkem mě překvapilo, že moc ne, skoro vůbec. I takové stálice jako Standa Grohman a Roman Vilánek zůstaly. Překvapilo mě, že dokonce hraje i náš trenér Standa Fidler. Myslel jsem si, že je tu už při návratu nepotkám.

Za podzim máte devět gólů. Vybavíte si vaši nejlepší sezonu?

Myslím si, že to bylo okolo dvaadvaceti. Této mety jsem dosáhl v Počaplech i v Roudnici.

Máte slušně nakročeno se přinejmenším přiblížit…

Vsadil jsem se s Honzou Mikolášem, že pokud v sezoně nastřílím víc gólů než Adam Hložek, tak bude kupovat sud piva. Doufám, že ho předstihnu, jinak sud kupuji já.

Roman Hájek dal před dorostem přednost áčku a hned je jeho nejlepším střelcem

Proč v sázce figuruje právě Adam Hložek?

Protože Honza je zaslepený sparťan a já soudný slávista. (smích)

Zatím to vypadá nadějně. Adam se v Bundeslize dosud neprosadil…

Nechal jsem ho hrát i v reprezentaci a v Lize mistrů. I tak i myslím, že ho přestřílím.

Za těch nedělních pět gólů nějaká podobná jednorázová akce v kabině neproběhla?

Paradoxně náš nejstarší hráč Václav Urban dal dva góly, což v jeho úctyhodném věku (52) předčilo těch mých pět, takže mě se v podstatě nikdo nevšiml. (smích)