„Bohužel to byla jen otázka času, kdy vedení FAČR oznámí ukončení podzimní části. V situaci, v jaké jsme se ocitli, to byla jediná možnost,“ reagoval na dotaz Michal Voljanskij. Podle asistenta trenéra divizních Neratovic bude úspěchem, když se tým do konce roku bude moci vrátit alespoň k tréninku.

Individuální tréninkové plány pro hráče se svým kolegou Brunclíkem zatím nechystají. „Domluvili jsme se, že v listopadu dáme klukům volno, a bude na každém, jestli si zacvičí nebo si půjde zaběhat. Jestli to situace dovolí, začali bychom pár dní trénovat alespoň v prosinci,“ doplnil Voljanskij.

„Určitě se to dalo očekávat. Co bude dál, nedokáži odhadnout,“ zapojil se do ankety Deníku předseda FK Vysoká Václav Řízek.

I nepatrnou naději na brzký rozjezd soutěží alespoň v omezeném režimu ztratili v kralupském FK 1901. „Toto rozhodnutí se vzhledem vývoji dalo očekávat. Z pohledu dospělého fotbalu je to pro nás nešťastné řešení, protože A i B mužstvo bylo na postupových pozicích a obě mužstva hrála dobře. Nezbývá, než situaci respektovat a doufat, že se zbylé zápasy a jarní část dohraje,“ uvedl předseda klubu Luboš Černý.

Měsíce nejistoty do návratu na hřiště hráčům B-třídního A-mužstva vyplní individuální příprava. „Pracujeme na tréninkovém plánu pomocí aplikací, přes které budou posílat výsledky trenérovi,“ zmínil Černý.

Překvapený není ani hrající trenér přeborových Horních Beřkovic Jiří Polák: „Očekával jsem hned při prvním vyhlášení, že to nebude jen na čtrnáct dní. Doufal jsem o posunutí ještě o týden a odehrání aspoň zbylých dvou zápasů. Teď jsem tak trochu rád, že se to ukončilo. Dohrávat něco v zimě, bez diváků a na špatných terénech, nemá smysl. Někteří hráči vypadli z tréninkové zátěže a těžko by se do toho dostávali, pak je to o zranění.“