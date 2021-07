Oba třicátníky nespojuje zdaleka jen věk (31). S fotbalem začínali v Praze, v mládeži nakoukli i do Sparty a prošli také Meteorem. Donedávna nastupovali ve vyšších soutěžích, než jaká na ně čeká v Kralupech. Naposledy za Třeboradice v pražském přeboru. Ve sbírce mají některé významné úspěchy, ať už týmové či individuální.

Stanislav Mařík si vyzkoušel také několik klubů mimo hlavní město. Na středočeských adresách ve Štěchovicích, Louňovicích, Tatranu Rakovník, Hostouni, Benátkách a Nymburku hrál vždy nejméně divizi, často i třetí ligu. S malou kopanou pak dosáhl maxima, jakého lze. Stejně jako Jakub Polák, jehož příchod Kralupy dotáhly v únoru, vybojoval v roce 2017 s reprezentací titul na mistrovství světa v Tunisku.

Pro Petra Junka bude účastník středočeské I. B třídy čtvrtým klubem, za který si v dospělém věku zahraje. Po přechodu z Meteoru do Třeboradic se stal hned dvakrát králem střelců pražského přeboru, kde platil za nejobávanějšího kanonýra poslední doby. Než si v roce 2019 odskočil do divizního Tatranu Rakovník nasázel za čtyři sezony bezkonkurenčních 93 gólů. Loni na podzim přidal další tři.

„Dvě posily jsou představené a další dvě dotáhneme zhruba do poloviny července. Už jsme na všem dohodnuti a jedná se o formality,“ navnadil předseda FK 1901 Luboš Černý.

Vedoucí tým nedohraného loňského podzimu ve skupině B tak zaceluje mezery po některých odchodech. Nejlepší střelec loňského podzimu Dominik Menčl si zkusí divizi v Libiši. „Bylo to avizované už před jarní částí, že ho uvolníme. S Libiší i s Dominikem jsme se na všem dohodli,“ přiblížil Luboš Černý.

Sestavu opustila také další mladá puška. Adam Knoflíček se vrací do Sazené, odkud před třemi roky přišel. Podle Černého pro něj už fotbal není prioritou. Do svého dřívějšího působiště se navzdory dohodě klubů naopak nechystá Dominik Astaloš, který před Neratovicemi dal přednost volnému přestupu do Dynama Nelahozeves.