Podle hostujícího hráče Dominika Zdržálka se pod výsledkem podepsala podoba sestavy. „Do Teplic jsme bohužel jeli bez několika opor a pro některé kluky to byla dokonce premiéra v nejvyšší soutěži,“ uvedl Zdržálek.

Právě prvoligový debutant Petr Kalabiška (druhým byl Jakub Martinec) vstřelil po změně stran jeden ze dvou čestných úspěchů Mělníka. Kromě obou si teprve druhý start za áčko připsal i kapitán bronzového dorostu Radek Šiler.

„Všichni to zvládli skvěle a dali do toho všechno. Bohužel jsme se Teplicím dokázali rovnat jen prvních patnáct minut, pak přišlo proměňování jejich šancí. Soupeř ukázal velkou kvalitu. My se z toho musíme poučit a pokusit se v příštím týdnu o lepší výsledek v Plzni,“ dodal Zdržálek.

Domácí sázející tradičně na cizineckou legii v týdnu představili hned tři nové zahraniční posily. Ta asi nejhvězdnější Rodriguinho se hned gólově uvedl.

Svarog Teplice - Olympik Mělník 13:2 (6:0)

Branky: 5. Diece (Varela), 12. Rodriguinho (Diece), 15. Varela (Rodriguinho), 16. Diece, 16. Varela (Diece), 20. Felipinho, 22. Rodriguinho (William), 25. Varela (Diece), 27. Felipinho (Varela), 28. Felipinho (Varela), 30. Senra (William), 30. William, 32. Rodriguinho – 24. Šmejkal (Šanda), 26. Kalabiška. Rozhodčí: Kresta – Mollinger. ŽK: 1:1. Diváci: 173. Mělník: Šanda (Žežulka) - Vokoun, Havel, Martinec, Kalabiška, Nedostup, Zdržálek, Šiler, Babovák, Nečas, Šmejkal.

