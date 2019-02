Mělnicko – Ani deváté kolo středočeské I. B třídy nezůstalo pro fanoušky bez překvapení. O to největší se postaral Řepín, který soustředěným výkonem v Zárybech dokonale přehrál domácí tým, jenž po hladké výhře v Lužci musel doma spolknout opravdu hořkou pilulku.

Trojice rozhodčích, kteří posuzovali utkání mezi Záryby a Řepínem – Paukner, Vosolsobě a Glogar. | Foto: Karel Horňák

Nelahozeveské Dynamo v Hýskově dvakrát vedlo, ale nakonec prohrálo v penaltovém rozstřelu. Ten ostatně nezvládly ani Byšice, které v něm podlehly Staré Boleslavi. Ovčáry rozhodly duel v Bakově už do přestávky. Kosmonosy dlouho nemohly přetlačit Kostelec, nakonec jim pomohl nevydařený centr. Rušné derby v Byškovicích se rozhodlo po dvou penaltách. Lužecký kouč, který strávil druhou půli mimo hráčskou lavičku, si stěžoval na výkon rozhodčích.

Přetahovali se o výhru

I v dalším kole I. B třídy sahali fotbalisté Dynama Nelahozeves po výhře. Na hřišti Hýskova sice brzy prohrávali, ale do přestávky Jindřich srovnal. Po změně stran šli svěřenci Daniela Kaplana dvakrát do vedení, na které ovšem domácí dokázali dvakrát odpovědět. „Hrálo se oboustranně bojovné, ale i pohledné utkání," řekl k zápasu Kaplan. „Je jen škoda, že ho nevidělo víc lidí, divácká kulisa nebyla největší. Měli jsme po většinu času více ze hry, ale Hýskov nás trestal ze standardních situací." Dynamo za týden přivítá na svém trávníku vedoucí Mšec.

Záryby v Jiříkově vidění

Sebevědomá výhra Záryb o minulém víkendu v Lužci dávala domácím v souboji do té doby s nevýrazným Řepínem naději na snadný bodový zisk. Na place si však tým kolem kouče Vlčka musel připadat jako v „Jiříkově vidění". Na začátku druhé půle zvonily na každé straně po nádherných střelách spojnice břevna a tyče (řepínský Dvořák z trestňáku a zárybský Krulich ze hry). Zárybská mizérie došla naplnění po vyloučení jejich stopera Šaška. Nadšeně bojující Řepín pak třemi góly překlopil osud zápasu ve svůj prospěch.

Favorit nezaváhal

Celek FC Mělník byl pro klíčanského favorita jednoznačným „soustem", navíc hosté nepřidali obvyklou bojovnost. „Klíčany patří k favoritům soutěže," potvrdil mělnický trenér Željko Filipovič. „Spolu s týmem Ovčár budou bojovat o čelo tabulky. Hráli jsme bohužel bez zájmu a potřebného nasazení."

Po penaltách jen bod

„Mužstvo Staré Boleslavi bylo dosud nejlepším celkem, který u nás hrál," potvrdil byšický kouč Miroslav Hudec. „Soupeři nechyběl pohyb, byl silný na míči. Za daných okolností je remíza naším úspěchem. Škoda prohraných penalt, ale i tak jsme spokojeni."

Ovčáry rozhodly do přestávky

Na těžkém terénu v Bakově, kde hostovaly Ovčáry, byl k vidění pohledný zápas, o jehož výsledku nakonec rozhodl první poločas. V brance úspěšně nahradil Brož pracovně zaneprázdněného Chaloupku. Hattrickem se blýskl Voljanskij, který tak protrhl střeleckou smůlu z minulých zápasů. „Jsem rád, že mi to tam dnes padalo. Bylo už na čase, vždyť si mě už spoluhráči dobírali pro spalování tutovek. Dnes jsem konečně zúročil jejich přesné přihrávky," usmíval se potutelně šťastný střelec po utkání. „Domácí zlobili jen na začátku zápasu," řekl o jeho průběhu ovčárský stoper Jan Studený. „Čtyři branky do půle daly střetnutí jednoznačný ráz."

Rozhodl nevydařený centr

Jediný gól pět minut po začátku druhého poločasu rozhodl utkání Kostelce v Kosmonosích. Nevydařený centr Žďánského skončil překvapivě za zády Polmana, který jinak podal perfektní výkon. „Je to stále stejná písnička," povzdechl si kostelecký kouč Martin Brabec. „Kdybychom proměnili alespoň některé šance, které jsme si dokázali připravit, mohli jsme uspět lépe. Především nejsme patřičně důrazní při zakončení v pokutovém území."

Rozhodly dvě penalty

Byškovice viděly rušné derby, v němž se neratovická rezerva postavila poslednímu Lužci. Domácí byli do přestávky lepší a zaslouženě se dostali do vedení. Navíc po kontaktu Martina Kučaby s Nezbedou odpískal sudí Šesták penaltu, z níž Novotný zvýšil na 2:0. Druhý poločas absolvovali Lužečtí bez trenéra Havla, který byl vykázán z lavičky. Přesto se jim podařilo snížit. Ve snaze o vyrovnání však stopeři za sebou zapomněli na unikajícího Žežulku. Po jeho kontaktu s Peroutkou se kopala druhá penalta, kterou využil Lemarie. „Zápas byl z mého pohledu ostudou a výsměchem fotbalu," hodnotil utkání hostující kouč Zdeněk Havel. „Nevím, zda při tomto způsobu rozhodování sudích má pro nás vůbec cenu jezdit k zápasům. Po naší zpackané první půli jsme se prostřídáním pozic po změně stran zvedli, ale stačilo to bohužel jen na jediný gól. „Ve druhé půli nám hosté místy zle zatápěli," přiznal domácí trenér Michal Panocha, „ale i díky skvělému výkonu gólmana Černého jsme vedení udrželi. Myslím, že za bojovnost jsme si tři body dnes zasloužili."

KAREL HORŇÁK