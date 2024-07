Ve Velvarech jste třetí ligu okusil - v patnácti zápasech jste k prvenství v soutěži pomohl třemi góly, byť odehraných minut asi nebylo tolik. Splnilo toto angažmá vaše očekávání? Určitě to splnilo vše, co jsem od toho čekal, i když třeba zápasové vytížení nebylo takové, tak jsem rád, že jsem udělal ten krok do Velvar a připravil se do další sezony.

Jde o váš třetí klub během necelého roku – tak trochu se to jeví dojmem, že hledáte to správné působiště, tak vyjde to na třetí pokus? Doufám, že ano, jak už jsem řekl, Admira se mi jeví jako dobrý krok vpřed.

Považujete za výhodu, že jdete do známého prostředí, když jste v Admiře působil v žácích, nebo to nehraje žádnou roli? Tak samozřejmě to tam už lehce znám, ale nemyslím si, že by to byla nějaká výhoda.

Pokračování ve Velvarech pro vás zajímavé nebylo?

Nebylo, protože většina hráčů odešla.

Návrat do Neratovic nyní v létě, spolu s dalšími hráči z Velvar, nepřicházel z vašeho pohledu v úvahu?

Ne, určitě ne. Myslím si, že by to byl krok zpět.

Co vůbec říkáte na spojení sil Neratovic a Velvar? Výsledkem by měl být tým s jasnými ambicemi na postup…

No doufám, že se to klukům povede a Neratovice budou o krok bliž k vysněné druhé lize.

Béčko Admiry působí v divizi, berete třeba jako výhodu, že o případné herní vytížení by neměla být nouze?

Tak samozřejmě je super, že B-tým je v divizi, ale nemyslím si, že budu mít malé herní vytížení. Určitě se o to chci rvát v A-týmu.

Ve dvaceti určitě máte nějaké cíle, kterých byste chtěl ve fotbale dosáhnout, tak jaké jsou?

Teď mám v hlavě hlavně úspěšnou sezonu s celým týmem a po sezoně se uvidí, co bude. Samozřejmě se chci dostat co nejvýš to půjde.

Z Admiry se nedávno probojoval do Sparty třeba Radek Šiler, tak je to pro vás třeba i určitá motivace či návod?

Neřekl bych úplně návod, ale bylo by pěkné, kdyby se mi povedlo to samé jako Šilimu.

Co vám zatím napověděla příprava? Jak se zabydlujete v novém týmu? Už jste se i gólově prosadil…

Myslím si, že kluci mě vzali mezi sebe, a doufám, že jak mě vzali v kabině, tak mě vezmou i na hřišti a společně zažijeme krásnou sezonu.

V jednom z přípravných zápasů se Admira představila i v Neratovicích. Jak moc mrzelo, že jste zápas sledoval pouze z tribuny?

Mrzelo mě to dost. Na zápas jsem se těšil, ale měl jsem problémy s achilovkou, a tak jsem do toho radši nevstupoval, aby to nebylo na delší dobu.

Zdravotně jste již nyní zcela v pořádku?

Ano, teď už jsem zcela v pořádku a těším se na první mistrovské utkání.