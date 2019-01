Mělnicko - Kam o nadcházejícím víkendu na Mělnicku za fotbalem?

Pšovka - Semice | Foto: Jaromír Hejna

Fotbalisté Neratovic mohou konečně přestat přemýšlet, proč v úvodu krajského přeboru tak snadno prohospodařit dvoubrankový náskok v Zápech. Na obzoru je další zápas, který odehrají v neděli od 17 hodin na domácím stadionu proti nováčkovi z Hradištka. Ostatní týmy z Mělnicka jedou loupit mistrovské body na hřiště soupeřů – Ovčáry do Hlavice, Libiš do Dobrovice, Pšovka do Jílového u Prahy a Nelahozeves do Hvozdnice.

Připomenou smutné výročí

O víkendu ve Křenku vzpomenou kamaráda a spoluobčana Miloše Hálu, který 16. srpna 1998 tragicky zemřel v brankářském dresu Dřís při přátelském utkání v Čečelicích. Třetí ročník memoriálu v malé kopané bude zahájen v sobotu, kdy se mužstva utkají ve dvou čtyřčlenných skupinách. V neděli turnaj pokračuje vyřazovacími zápasy a vyvrcholí finálovým zápasem kolem 17. hodiny. Sobotní večer na hřišti zpestří od 20 hodin taneční zábava.

V Sazené hrajína počest Míly Vinše

Fotbalisté ze Ctiněvsi, Nové Vsi, Černuce a Sazené vzdají o nastávajícím víkendu hold nejvýraznější postavě fotbalové historie domácího Sokola, která jeho řady opustila před šestnácti roky. Zápasy dalšího ročníku Memoriálu Míly Vinše mají po oba víkendové dny výkop v 15.00 a 17.00 hodin.

SOBOTA 14. SRPNA

Příprava: 10.00 Mšeno – V. Borek, 17.00 Vysoká A – Cítov, PTZ A– O. Voda.

Turnaj ve Střezivojicích: 9.00 Střezivojice – Vehlovice, 11.00 Nebužely – Chvatěruby, 14.00 o 3. místo, 16.00 finále.

Turnaj ve Klích: 15.00 Veltrusy – V. Borek, 17.00 Kly – Botafogo.

Turnaj v Sazené: 15.00 Nová Ves – Ctiněves, 17.00 Sazená – Černuc.

Turnaj v Zálezlicích: 9.15 Zálezlice – Obříství, 12.00 Chlumín - Libiš B, 15.00 o třetí místo, 17.30 finále.

NEDĚLE 15. SRPNA

Krajský přebor: 17.00 Neratovice – Hradištko.

Příprava: 17.00 Byšice - Řepín, Všestudy – Dynamo B, Libiš B - Kbely B.

Turnaj ve Klích: 15.00 o 3. místo, 17.00 finále.

Turnaj v Sazené: 15:00 o 3. místo, 17:00 finále.