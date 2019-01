Neratovice – Nepříliš lichotivý vstup do jarní části krajského přeboru dorosteneckých fotbalistů za sebou mají celky z Mělnicka.

KP st. dorostu: Neratovice (v červeném) - V. Borek | Foto: Luboš Kurzweil

„Devatenáctka" Velkého Borku si zajela pro osmigólový nášup od Kutné Hory. Podle představ nezahráli ani Neratovičtí, kteří i přes dobrý vstup do zápasu a vedení 2:0 (Buzek, Frýzek) nakonec v domácím souboji třetího se čtvrtým se Sedlčany pouze remizovali 2:2. Nový kouč neratovického týmu Jiří Brunclík byl z předvedené hry dost zklamaný. „Byla to pro nás velká facka. Nevím, zda je to psychického rázu, ale přišlo mi, že naši hráči běhali s batohem, ve kterém měli obrovské závaží." V mladší kategorii Borek prohrál 0:5, Neratovice vyhrály 5:1.