„Čeká nás určitě těžký zápas s kvalitním soupeřem. Pro mě o to zajímavější, že jsem v Brodě donedávna působil,“ připomněl. „Věřím, že jsme dobře připravení a v zápase se nám podaří uspět,“ dodal.

V sobotním dopoledni pak bude neratovická pozornost směřovat i do nedalekého Brandýsa. Jeho hostem bude vedoucí Most. Bíločerní vyhráli tři ze čtyř jarních zápasů. Naposledy si dokonce venku vyšlápli i na posledního neratovického přemožitele, v Kladně vyhráli 1:0. Bez šance tak rozhodně nejsou ani proti týmu trenéra Petra Johany.

Co do činění s lídrem své soutěže pak bude mít v neděli ve skupině C také Libiš. Týden po první jarní výhře čeká sokol výjezd do Kolína.

Děti ve vestách, areál bez vody, mela... Pořadatel utkání ČFL má co vysvětlovat

V SOBOTU

Divize B: 10:15 Neratovice – Český Brod, Brandýs – Most

I. A třída B: 16:30 FC Mělník – Mnichovo Hradiště, Záryby – Hlízov

Okresní přebor: 12:30 D. Beřkovice - Pšovka B, 16:30 Mšeno - Libiš B, H. Beřkovice - Vysoká, Obříství - Tišice, H. Počaply - Vraňany

III. třída: 16:30 Veltrusy - Cítov, PTZ Nelahozeves - Ovčáry, Vehlovice - Lobkovice

IV. třída A: 13:00 Lužec B - V. Borek B, 16:30 Střezivojice - Roma Neratovice

IV. třída B: 16:30 Uhy - Jeviněves, Chvatěruby - Dolany B, Úžice - Sazená, Dřínov - Kralupy 1901 B, Ledčice - Postřižín

Soupeř dal Mělnickým za pravdu. Řezali je, nelíbilo se kapitánovi Čáslavi

V NEDĚLI

I. B třída B: 16:30 Lužec – Kralupy

Okresní přebor: 16:30 Všestudy – Kostelec

III. třída: 10:30 Liběchov - Hostín, 16:30 Kly - Hořín, Řepín - Zálezlice, Dolany - EMĚ Mělník

IV. třída A: 13:00 Obříství B - Tuhaň, 16:30 Mšeno B - Byšice B, Všetaty/Čečelice - Mlékojedy, Nebužely - Dřísy

IV. třída B: 16:30 Chlumín/Tuhaň - N. Ves, Tursko - Č. Kralupy