Mělnicko – O prvenství ve fotbalovém Okresním přeboru Mělnicka už je jasno. Tišice už nikdo přeskočit nemůže. I Velký Borek má stříbrnou příčku jasnou.

LIBIŠ B – D. BEŘKOVICE 6:1 | Foto: Antonín Čvančara

HOŘÍN – V. BOREK 0:3

Po chybě domácího hráče vedl Velký Borek od první minuty.

Jiří Kaiser (Hořín): „V zápase padly tři góly a všechny branky nesou rukopis našich hráčů. První připravil hned v první minutě náš kapitán P. Landsman, když vyslal útočníka hostů. Druhou branku vstřelil stoper R. Rulec a třetí připravil Štěpán Žemlička. Naše hra postrádala větší zapálenost a naši útočníci včetně zálohy si nepřipravili žádnou vyloženou šanci. Náš tým na soupeře neměl a zaslouženě jsme prohráli."

Miroslav Vlk (V. Borek): „Byl to krásný zápas bez jakýchkoliv problémů. I pro rozhodčího to muselo být fajn, protože se hrálo téměř bez faulů. Umožnili nám to především domácí, když udělali v úvodu hrubku. Potom si dali ještě vlastní gól a bylo rozhodnuto. Hodně domácím vychytal brankář, jinak by bylo skóre ještě vyšší. Minimálně za tu první půli jsme si zasloužili vyhrát."

TIŠICE – VEHLOVICE 4:0

První tři góly daly vedoucí Tišice už v prvním poločase. Potom ale podlehly uspokojení z poměrně snadného vedení a odevzdaného výkonu hostů. Jasné vítězství ale udržely.



Radek Zámečník (Tišice): „S prvním poločasem jsem spokojen, po pěkných akcích jsme vstřelili tři branky a nemuselo zůstat jen u nich. Ve druhé půli jsme polevili v koncentraci a soupeř si vytvořil několik slibných šancí, ve kterých brankář Hádek předvedl své umění. Radost mi dělá postupné uzdravování marodů."

Pavel Kroužecký (Vehlovice): „K dlouhodobě zraněným Procházkovi a Brejšovi přibyli další. Z různých důvodů chyběli Štauber, Rebro, Marek, Vihan, a tak musel nastoupit i trenér Marek Novák. V brance se opět objevil obránce Vališ. Domácí začali opatrně a prvních deset minut jsme je k ničemu nepustili, a tak se skóre měnilo až ve dvanácté minutě. Ve druhém poločase domácí asi pod dojmem vedení trochu polevili, a tak jsme se více dostávali do hry a šance se objevovaly na obou stranách. Domácí brankář si ale na nedostatek práce nemohl stěžovat, když zneškodnil šance Přády, Procházky, Chorváta a po trestném kopu Maška ho zachránilo břevno. Tišice opět zvítězily zaslouženě, protože uměly ze svých šancí dát branky a potom si hlídat vedení."

LIBIŠ B – D. BEŘKOVICE 6:1

Skóre otevřel po prvních deseti minutách po nádherné kolmici od Šobra Fajt, který dokonale obhodil Pateru, jenž jako klasický kanonýr Beřkovic nastoupil tentokrát netradičně v rukavicích, a míč se došoural až do branky.

Martin Pazdera (Libiš B): „Až na jednu změnu nastoupila totožná sestava jako minulý týden v Počaplech, což se pozitivně projevilo hned od začátku zápasu. Utkání jsme kontrolovali a postupně se dostávali do šancí. Hosté měli za poločas dvě vážnější šance, ale jednou podržel Kaul a podruhé pomohlo břevno. Druhá půle byla herně už trochu vyrovnaná, ale i tak jsme dokázali vstřelit stejný počet branek jako v té první. Hosté ještě z drobného ofsajdu, který sudí přehlédli, jen korigovali. Někteří hráči hostů zápas trochu nezvládali a ukázali svůj charakter ve vypjatých situacích, ale i tak se s tím dokázali naši mladíci skvěle popasovat a fotbalovostí jim to vrátili. Musím vyzdvihnout výkon všech dorostenců, kteří za nás nastupují, protože výborně zapadli a nyní rozhodují zápasy."

VŠESTUDY – DOLANY 5:2

Utkání bylo herně nakloněné domácím, kteří byli důraznější po většinu hracího času.

Ivo Lorenc (Všestudy): „Ukázalo se postavení v tabulce. U nás se tentokrát čekalo na gól trochu déle. Šancí bylo dost, ale chybělo štěstí. Ve druhé půlce se to trochu zdramatizovalo po mém zaváhání a gólu Dolan na 3:2, ale tým ukázal sílu a dvěma góly potěšil fanoušky."

Lukáš Moravec (Dolany): „Dostávali jsme se do hry jen sporadicky, ale na rozdíl od minulých zápasů byla vidět chuť hrát. Domácí dvakrát trefili brankovou konstrukci, a když se hra v poli vyrovnala, obdrželi jsme po individuální chybě gól. Nám výborně chytal brankář Nejedlý, který se několikrát činil při střelách z dálky. Ve druhém poločase už domácí tolik nedominovali a i přes snahu nedokázali pojistit své vedení. Po individuální akci Lejska zatáhl domácí obránce za záchrannou brzdu a kopala se penalta, kterou Vondra se štěstím nadvakrát proměnil. Domácí si ovšem hned vzápětí vzali vedení zpět. Při hře vabank v závěru přidali branky. Stále děláme hloupé individuální chyby, které souvisí s nesoustředěností na jednotlivé prvky hry. Domácí vyhráli zcela zaslouženě, i když jsme rádi, že jsme je potrápili. Hrát v takovém tempu před třemi týdny, nemohli jsme prohrát. A to je jedno z mála pozitiv této jarní sezóny."

PŠOVKA B – OBŘÍSTVÍ 4:1

Do sestavy Obříství se od podzimu poprvé vrátil Libor Tichota mladší.

Libor Tichota st. (Obříství): „Poprvé po operaci nastoupil Libor Tichota mladší a bylo to na naší hře znát. Více jsme kombinovali a drželi si míč. Úvod zápasu byl velice dobrý. Domácí hráli velmi dobře, obzvlášť útočné duo Gabčo – Dvorný ohrožovalo naši branku. Dělali jsme chyby v obraně, které domácí využili."

KRALUPY – MŠENO 1:5

Jiří Guttenberg (Mšeno): „V první půli se naše hra s posledním týmem tabulky velmi podobala té v Horních Počaplech. Domácí se opět velmi lacino dostali ke standardní situaci a z ní i do vedení, a my jsme nebyli schopni se rozhýbat. Pak si domácí vytvořili ještě několik šancí, které naštěstí neproměnili. To už jsme ale začali hrozit i my, ale také bez gólového efektu. Vyrovnat se nám podařilo po rohovém kopu. Ve druhé půli nám začala fungovat obě naše rychlá křídla včetně útočníků a celkově jsme zlepšili pohyb a držení míče. Nějakou šanci si vytvořili domácí, ale my jsme také kromě dalších tří branek zahodili ještě minimálně pět tutovek. Jsem rád, že jsme nedopustili podobnou blamáž jako v Počaplech a dovedli jsme zápas zaslouženě do vítězného konce. Za druhý poločas jsme si po rapidně zlepšeném výkonu vítězství rozhodně zasloužili."

VELTRUSY – H. POČAPLY 3:2

Martin Plicka (Horní Počaply): „Zápas nám bohužel nevyšel podle našich představ. Naše hra končila na hranici vápna a nedařilo se nám v koncovce. Ve druhém poločase jsme se zlepšili, ale Veltrusy si těsný náskok ubránily."

VYSOKÁ – VOJKOVICE 1:2

Václav Řízek (Vysoká): „Utkání bylo festivalem zahozených šancí. Po prvním poločasu jsme klidně mohli prohrávat už 1:5. Měli jsme problémy s bráněním zejména v křídelních prostorech. Směrem dopředu jsme ale byli nebezpeční. Měli jsme i šance. V prvním dějství nás několikrát podržel brankář a v některých situacích nás zachránilo špatné zakončení Vojkovic. Ve druhém poločase jsme začali být nebezpečnější a v obraně jistější. Vytvořili jsme si několik možností, ale neproměnili jsme ani ty nejvyloženější. Do konce zápasu zbývalo dost času na vyrovnání, tlačili jsme se dopředu a v obraně jsme hráli dost na riziko. Bohužel šanci Trutnovského chytil výborný gólman hostů, a když ani svou třetí šanci ve druhé půli neproměnil Rolenc, tak jsme prohráli. Soupeř hrál velice dobře, mělo to náboj i zajímavý průběh, škoda že se špatným koncem pro nás. Ještě bych chtěl sdělit, že FK Vysoká bude i v příští sezóně hrát okresní přebor. Tímto reaguji na různé spekulace, které jsem poslední dobou v souvislosti s naším klubem zaslechl."