V dorostu, za chlapy, v kraji, nebo v přeboru… Jedno má podle Radima Dvorného jeho další střelecký kousek se všemi předešlými společné: „Vždy je to týmem, se kterým hrajete,“ říká sedmadvacetiletý útočník.

„Mladí kluci jsou šikovní, mají to celé před sebou. Musím vyzdvihnout Romana Edera a Vojtěcha Strnada, oba mají své kvality,“ vyjádřil se pochvalně o spoluhráčích, na které od začátku sezony okresního přeboru často pějí chválu i soupeři. Ten z Libiše to zatím schytal i kvůli vlastním četným absencím nejvíce. Domácí jej deklasovali 7:0, čtyři góly šly právě za Dvorným.

Otázkou ovšem je, kdy bude moci přidat další. Zápas totiž po necelých sedmdesáti minutách opouštěl s pochroumanými vazy v kotníku. „Vypadá to horší, než to bude. Vidím to tak na dva týdny. V příštím už bych se chtěl postupně zapojit do tréninkového procesu,“ hlásil ještě předtím, než navštívil sportovního lékaře.

Ambice má samozřejmě nejen na návrat do béčka, ale i prvního týmu. Za něj v sobotu odehrál jako střídající závěrečných dvacet minut. Přičichl tak k atmosféře party, která v pěti úvodních zápasech sezony nedopřála sokům ani bod.

„Máme myslím dost kvalit na to zůstat v horní části tabulky. V minulých letech nás doplnili mladí kluci z dorostu a zapadli velice dobře plus máme několik posil,“ poukázal konkrétně na Šáru s Rybkou, respektive Mihalíka s brankářem Čížkem. „Budu jedině rád, když budeme v této sérii pokračovat, sám se co nejdříve zapojím a třeba i k těmto krásným fotbalovým momentům přispěji,“ přeje si odchovanec klubu.

Dopustit na něj nedá ani poté, co se v letošním roce oženil a přestěhoval do Prahy. „Nebýt pšoveckého fotbalu a lidí, co s námi pracují jako Miroslav Šťastný (předseda), František Drápal a trenér Jan Studený, asi bych už dávno s fotbalem skončil,“ přiznává s tím, že podporu dostává i od manželky. „Prostředí stadionu na Pšovce má ráda. Pšovka je jako naše druhá rodina, takže ani sto kilometrů by nás neodradilo,“ ujišťuje s úsměvem Radim Dvorný.