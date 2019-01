Nová Ves / A-třídní fotbalisté Dynama Nelahozeves odehráli druhý přípravný zápas před mistrovskou sezonou. Na hřišti v Nové Vsi podlehli jednoznačně béčku Bohemians Praha 0:3 (0:1).

Podle trenéra poražených Dana Kaplana byl zápas prospěšný hlavně fyzičce hráčů. Nejméně pět ze stabilní jedenáctky jich ovšem chybělo kvůli dovoleným nebo pro zranění. V domácí jedenáctce tak absentoval například Vrábel, Dubský, Jindřich a Lorenc. Pekárek s Kratochvílem se po zraněních teprve rozehrávají.

„Proti lepšímu soupeři, který v poločase vystřídal celou jedenáctku, jsme nastoupili v hodně kombinované sestavě kluků z A i B-týmu,“ shrnul trenér a vyjádřil se také k novým hráčům v nelahozeveském dresu. „Už by snad měly být dotaženy příchody Plicky a Horkého z Kaučuku Kralupy, další novou tváří je Kymr z Odolky.“

Noví hráči by měli zacelit mezery především po Michalu Novákovi a Kamilu Klemptovi. Prvnímu skončilo na Dynamu hostování z Libiše, druhý zamířil do Velvar. Vedení klubu se dále ještě poohlíží po brankáři. Lorenc se v úvodním letním testu v Ostré (0:0) zranil a nyní už má po operaci kolene. Variantu, že by se stal jedničkou Zavadil, který na jaře hostoval v Neratovicích, trenér spíše odmítá. „Má zájem v Neratovicích pokračovat. Pustit ho nemusíme, ale bránit mu podle všeho nebudeme.“

Do startu mistrovské sezony na hřišti Hořovicka B odehraje Nelahozeves ještě tři utkání. Ve středu ve Velvarech (18.00), v neděli dopoledne v Libiši (10.15) a závěrečnou generálkou bude další středu duel v Tuchoměřicích.

Dyn. Nelahozeves – Bohemians Praha B 0:3 (0:1)

Branky: 12. Rýdl, 49. Vídeňský, 64. Koželuh z PK. Hráno v Nové Vsi.