Nový Knín / Po dvou těsných porážkách se podařilo fotbalistům Dynama opět zvítězit a budují si dobrou pozici pro pohodové dohrání jarní části I. A třídy. Nelahozeves tentokrát pokořila Nový Knín na jeho hřišti 2:1.

Dynamo si chtělo spravit chuť, kterou mu pokazily dvě prohry z posledních zápasů. Zejména ta z minulého týdne v domácím utkání se Lhotou, kdy nebyly Nelahozeveským uznány tři branky, hodně bolela.

Hosté však do Nového Knína nepřijeli v depresi a chtěli navázat na dobrý start po zimní přestávce. V prvním poločase se toho ještě moc nedělo. Na vše podstatné si museli diváci počkat až do druhé části utkání. Dynamo se dostalo do vedení díky stoperu Vrábelovi, který si při rohu počkal vzadu na rohu malého vápna a placírkou s přehledem skóroval. Nelahozeves chtěla svůj náskok pojistit a nepřipustit pochybnosti o tom, kdo získá tři body. K tomu pomohl jeden z domácích hráčů, který byl za úder hostujícího hráče odměněn žlutou kartou a zkomplikoval Knínu snahu o vyrovnání.

Dynamu se naopak podařilo přidat kýženou pojistku. Pekárek po přisunutí Dvorského obešel dva domácí obránce a skóroval. Brankář Lorenc přesto s čistým kontem neodjížděl. Domácí využili v nastavení možnosti zahrávat pokutový kop a korigovali na konečných 1:2.

„Dnes se odehrál oboustranně kvalitní zápas, ve kterém jsme byli my těmi šťastnějšími. Jsem rád, že si vytváříme solidní pozici před vrcholícími boji o záchranu. Zejména po minulém nevydařeném domácím zápase jsme si v Novém Kníně vylepšili náladu,“ shrnul duel svého týmu kouč Dynama Dan Kaplan.

Nový Knín – Dyn. Nelahozeves 1:2 (0:0)

Branky Dynama: Vrábel, Pekárek. Dynamo: Lorenc – Vágner, Vrábel, Dubský, Jindřich – Kymr, Dvorský, Kratochvíl, Plicka (Horký) – Pekárek, Pešta.

Autor: Radek Pech