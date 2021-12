Jak nyní uvedl mělnický klub na svém webu, v jarní části už v sestavě týmu trenéra Dušana Bolka pokračovat nebudou. „Nyní oba chlapci odlétají zpět domů a od nového roku budou zažívat novou životní etapu v USA.“

Šestnáctiletý Zeyad a o tři roky mladší Hazem se zároveň se svým dočasným fotbalovým působištěm prostřednictvím rozhovoru v angličtině rozloučili. „Chtěli bychom všem moc poděkovat zejména za to, že na nás byli během těchto tři měsíců moc milí. Celému klubu přejeme hodně úspěchů ve všech soutěžích. Děkujeme!“ vzkázali sourozenci.

Do Česka přijeli v létě za svým otcem působícím už několik let jako vědecký pracovník v Liběchově. Během pobytu nenavštěvovali žádnou z českých škol, od té své měli individuální studijní plán.

Do své další fotbalové kariéry, kterou až dosud rozvíjeli za jeden z klubů v hlavním městě Káhiře, si podle svých slov odnášejí ze Pšovky cenné zkušenosti. „Přestože komunikace nebyla úplně jednoduchá, byla to vtipná a zajímavá zkušenost. Myslím, že jak pro nás, tak pro trenéry a spoluhráče. Snažili jsme si navzájem porozumět a my jsme si z toho odnesli spoustu zkušeností, které pro nás určitě budou v budoucnu velmi cenné,“ shodli se oba.

Mladší Hazem pak zanechal stopu také v pěti zápasech v krajském, respektive okresním přeboru. Pamatovat si bude zejména ten proti Vraňanům, v němž přispěl k výhře 9:1 hattrickem.

