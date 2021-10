Poslední události budiž toho důkazem. Jako suché stromy padají borci, kteří mají za sebou zběsilé měsíce. Naposledy musel vyškrtnout kouč ze svých plánů Petra Ševčíka, Jana Bořila, Vladimíra Coufala a Lukáše Masopusta.

Přitom je pravděpodobné, že všichni čtyři by v pátek v klíčovém zápase s Walesem patřili do základní sestavy. Ostatně byli v ní i ve čtvrtfinále mistrovství Evropy, v němž Česko padlo v dalekém Baku s Dánskem.

„Když se podíváme na soupisku z ME, absencí je hodně. Chybí fakt spousta hráčů, navíc těch, kteří toho hodně odehráli. To číslo je enormní,“ řekl brankář Tomáš Vaclík. Výrok pronesl během reprezentačního srazu v září, nyní se situace opakuje.

Vedle jmenované čtveřice totiž nemůže Šilhavý počítat ani s dalšími borci – viz infografika.

Kdo (nebo co) za to může?

Český lazaret. InfografikaZdroj: DeníkJednoznačně únava. Jen kapitán Slavie Bořil odehrál za minulou sezonu a v první část té aktuální 61 utkání. To je brutální nálož, která se projevila tím, že se mu vrací lapálie s prokletým fotbalovým kloubem. „U Jana Bořila přetrvává problém s kolenem, který bude muset být pravděpodobně vyřešen operací s delší následnou pauzou. Budeme informovat o dalším postupu,“ napsal klub. Mluví se o půlroční pauze.

„Většina kluků měl po Euru jen dvoutýdenní volno,“ upozornil Ondřej Kraják, kondiční trenér, který působil u reprezentace do jedenadvaceti let. „Nemyslím si, že je to dostatečné. Chtělo by to tři neděle,“ měl jasno.

Další našlapané měsíce

No ano… Jenže kluby potřebovaly své opory do zápasů v předkolech evropských pohárů. V nich pohříchu Slavia neuspěla, nezvládla boj o Ligu mistrů ani Evropskou ligu – na podzim hraje pouze Konferenční ligu, třetí kontinentální soutěž.

Hráče tak čeká další našlapané měsíce. Aspoň v jednom faktu se jim však ulehčí. Kvůli covidu se hrály minulé reprezentační srazy tři utkání. Letitá klasika je přitom o třetinu nižší. Jenže pauzy ve všech soutěžích donutily fotbalové programátory plánovat v ostřejším rytmu.

Aktuální sraz je ale už ve starých kolejích. „Jsme rádi. Bylo to příliš náročné,“ přiznal manažer reprezentace Libor Sionko.

Jenže na současný stav kádru to ještě vliv nemá.