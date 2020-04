Petře, jak dlouho zastáváte pozici sportovního ředitele divizního SK Kladno?

V roce 2019, kdy se připravoval prodej stadionu, se konala valná hromada klubu, a tam se volil nový výkonný výbor. Jakožto šéftrenér mládeže jsem se stal členem výboru. Na první schůzi jsem dostal nabídku působit v roli sportovního manažera a tu jsem přijal.

Po konci hráčské kariéry jste měl hned jasno, že budete trenérem?

Měl jsem představu, že bych dál pracoval v nějakém klubu, ale na jiné pozici. Dokonce jsem zkoušel i jinou sféru činností, byl jsem i na pohovorech, ale všude to většinou končilo tím, že jsem neměl praxi. Nakonec jsem se přihlásil na trenérskou licenci a zjistil, že mě to i baví.

V první lize máte odehráno téměř dvě stovky zápasů. V Teplicích přišel vrchol?

Z pohledu výsledků určitě. Trenér František Cerman mi dal šanci dál pokračovat v první lize. Pod trenérem Josefem Pešicem jsme skončili v roce 1999 na druhém místě v lize, což byl historicky největší úspěch Teplic. Díky tomu jsme si zahráli následující sezonu evropské poháry.

Co pro vás bylo největším zážitkem v kariéře?

To byl jednoznačně dvojzápas o postup do skupiny Ligy mistrů proti Borussii Dortmund v létě 1999. Tým nabitý hvězdami, vítěz LM z roku 1997, obrovská euforie v celém městě. Oba zápasy jsme prohráli 0:1, ale uhráli jsme to se ctí.

Máte radu pro začínající fotbalisty, aby to dotáhli minimálně do 1. ligy jako vy?

Dávat si postupné cíle. Všechno má svůj čas. Projít si všechny kategorie a zbytečně to neurychlovat. Když jsem přišel do Kladna, tak mým cílem bylo probojovat se do ligového dorostu, potom do áčka, které tehdy hrálo třetí ligu a až potom jsem toužil hrát ligu. I když se říká, že je jiná doba, tak pořád je to o tom, že fotbal je dřina a musí se tomu něco obětovat. A právě v dnešní době mají hráči spoustu možností, jak se individuálně zdokonalovat.

Jaká je nyní situace v klubu?

Snad už stabilizovaná. Jsou vyrovnány všechny závazky, které byly zdokumentovány a měly se zaplatit. Všichni, kteří jsou zapojeni do chodu klubu, dostávají pravidelně odměnu dle platné smlouvy. Všechny faktury hradíme v době splatnosti. To je ten největší posun proti minulé době.

Kdy je reálná šance na návrat SK Kladno do profesionálních soutěží?

To je spojené s předchozí otázkou. Jsem zastáncem nejdříve vybudovat infrastrukturu a zázemí klubu, aby byl zajištěn jak chod dospělých, tak i mládeže. K tomu všemu samozřejmě potřebujeme různé partnery a sponzory. Nechci jít cestou rychlého nakupování, postupu a možná i zadlužení. Postup do ČFL je reálný, ale profesionální soutěže v dohledné době zatím ne.

Petr Maňkoš