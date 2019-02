Změny ve Fotbalové asociaci České republiky pokračují. Novým ředitelem Sportovně-technického úseku se stal Jiří Kotrba. Pod něj bude spadat mimo jiné projekt regionálních fotbalových akademií, úseky grassroots, TOP soutěží či talentované mládeže.

Jiří Kotrba. | Foto: ČTK/Radek Petrášek

Jiří Kotrba je bývalý aktivní fotbalista a reprezentant České republiky do 21 let. Vystudoval FTVS na Univerzitě Karlově a dokončil také studium na ESMA Barcelona studium v oboru Marketing a řízení. Ve své trenérské kariéře získal titul se Spartou a účastnil se Poháru UEFA s Jabloncem a Příbramí.

„Jsem moc rád za nabídku, kterou jsem od asociace dostal. Vážím si lidí i jejich práce, která zde byla už udělána a na kterou tak mohu navázat. V mnoha směrech dnes díky zápalu těchto lidí na FAČR mají trenéři mládeže snad poprvé v historii srovnatelné podmínky s trenéry, pracujícími v profesionálním seniorském fotbale. Nemusí se starat téměř o nic jiného, než o výchovu a přípravu svých svěřenců,“ říká Jiří Kotrba.

„Ve své pozici ale nechci vše zužovat jen a pouze na práci se sportovně nadanou mládeží. Stejnou energii chci vkládat i do vylepšování systému školení trenérů, psaní nových metodických materiálů, natáčení videí, prohlubování projektu „létající trenéři“ a zachování nezbytného propojení všech těchto projektů. Opravdu se na to těším,“ je motivován do práce nový ředitel.

„S panem Kotrbou jsem osobně jednal a jeho přístup na mě udělal velmi dobrý dojem. Hlavně mi imponoval fakt, že nechce rozbíjet to, co zde již správně fungovalo, naopak na tom chce stavět i směrem do budoucna. Navíc je to muž, který má s výchovou mladých fotbalistů opravdu bohaté zkušenosti, které nyní doufám převede i do své práce pro fotbalovou asociaci,“ komentuje nového muže na Strahově předseda FAČR Martin Malík.