Vysoká Libeň - Sto pivy Gambrinus budou slavit vítězství v letní tipovací soutěži Deníku k Euru 2012 štamgasti z myslivecké hospody Eldorádo ve Vysoké Libni.

Vítězové z Eldoráda (zleva) malý Fanda a František Šulcovi, Milan Jeřábek, Dominik Soukup, Petr Růžička a Luboš Gerstorfer. | Foto: Deník/Petra Špitálská

Podle majitele podniku Petra Růžičky si ke chlazené výhře dají maso grilované u krbu pod zahradní besídkou.



Pivo, zejména Gambrinus, tam mají rádi. Pili ho i při sledování zápasů evropského šampionátu přímo v hospůdce. Scházelo se jich tam většinou asi deset.



Bylo fandění divoké? „Tady je to divoké pořád," směje se František Šulc, který se spolu se svým švagrem Petrem Růžičkou podílel na většině tipů do fotbalové soutěže Deníku. „Bývá tu dobrá nálady s fotbalem, i bez fotbalu," vysvětluje hostinský.



Právě pohoda prý do Eldoráda táhne hosty. A dlouhá otevírací doba. „Když se lidi baví, domů se jde někdy až ráno," vypráví Petr Růžička.



Výsledky svých protivníků z jiných hospod prý fanouškové ve Vysoké Libni skoro nesledovali. Vítězství tak pro ně bylo milým překvapením.



Další sportovní večírky budou v Eldorádu následovat už za pár dní, kdy začnou štamgasti fandit českým sportovcům na londýnské olympiádě.



A pak už přijde čas, kdy sami vyrazí na hřiště. Čeká je totiž nohejbalový turnaj. „Sejdeme se tu 11. srpna, počítáme s týmy z různých míst okresu, dříve jich přijelo až šestnáct, v poslední době ale bývá většinou jen polovina, zdá se mi, že zájem o sport na vesnicích docela klesá," říká Petr Růžička.

Sportovci si v poledne dají grilované prasátko a během dne sem tam i pivo. Poslední zápasy prý bývají zajímavé…

Nohejbalisty mohou provázet i fanouškové s dětmi. Ty se v Eldorádu mohou ráchat v bazénu, hrát si na pískovišti nebo na velké bezpečné ploše kolem podniku jezdit na kolech.



Myslivecká hospoda je ve stylu lovecké chaty, kde ze dřevěných stěn shlížejí preparované hlavy divočáka, lišky nebo jezevce, darovaných místními myslivci. Neschází tam ani paroží jelena. Pod trámy na stropě rozpínají křídla preparovaní dravci, památka na dědečka Petra Růžičky.



Stačí se od stolu ohlédnout a najednou na vás zírají pštrosi. Naštěstí také preparovaní. Přímo z chovu hostinského.



Chov ptáků je totiž zálibou Petra Růžičky. Ve venkovním výběhu má sto dvacet kilo vážící samici pštrosa afrického dvouprstého Droběnu a rodinku nandu pampového, samce se dvěma samicemi. Právě si budují společné hnízdo a snášejí vejce. „Je to poprvé, co se nám to povedlo, teď čekáme, jestli na nich samec bude skutečně sedět, jak je v přírodě běžné. Pokud to půjde dobře, měli bychom mít na konci léta mláďata," vysvětluje chovatel.



Samec nandu pampového se jmenuje Johny, větší ze samic je Elizabeth. Druhá samice zatím jméno nemá. Stejně jako ostatní pštrosi v Eldorádu čeká, až ji pojmenují děti, které tam s rodiči rády chodí. Ve výběhu na ně čekají vedle čtyř pštrosů i pávi, bažanti, divoké kachny a husy nebo perličky.