Finále Kába cupu je tady. Boj o Salzburg, reprezentaci i Ronalda!

Střední Čechy - Do svého tradičního dějiště se z pražského Edenu pro letošek vrací finále fotbalového Kába cupu. I ve skromnějším, ale o to útulnějším sportovním areálu v Horních Počaplech to bude v neděli 23. června opět pořádná jízda!

KDO PŘEVEZME ŠTAFETU? Z prvenství v pátém ročníku Kába cupu se v pražském Edenu radovalo družstvo Luštěnic, které tentokrát ve finále chybí. | Foto: Antonín Čvančara

Čtyřiadvacet týmů, šest základních skupin, na konci ovšem pouze jeden vítěz. Finalisty šestého ročníku turnaje mladších žáků čeká pořádný fotbalový maratón. Během dopoledne odehrají skupinou fázi, odpoledne už půjde v pavouku play-off do tuhého. Ve hře nebude ani letos málo, jak je už v turnaji zvykem. Na nejlepší tým čeká i tentokrát zájezd na domácí zápas špičkového zahraničního klubu, tentokrát v podání RB Salzburg. Smutnit rozhodně nebude ani poražený finalista. Obdrží patnáct vstupenek na kvalifikační utkání mezi českou republikou a Anglií. „V Kába cupu vyhrává každý,“ připomíná jedno z hlavních mott turnaje jeho patron Jiří Kabyl, bývalý hráč Sparty a dnes předseda okresního svazu, delegát a trenér v krajském přeboru. Naplněno bude. Všichni účastníci obdrží vstupenku na ligové utkání mistrovské Slavie Praha. Další odměny si mohou družstva vystřílet v polední pauze. Doprovodná soutěž o ceny čeká i na trenéry. Vrcholem nefotbalové části programu jednoznačně bude charitativní dražba fotbalových dresů. V tomto směru se pořadatelé letos opravdu vytáhli. Přímo z Turína doputoval vlastnoručně podepsaný dres hvězdného Cristiana Ronalda. „Výtěžek bude věnován dívce z Mělnicka, která trpí nemocí motýlích křídel,“ prozradil Jiří Kabyl, jak bude naloženo s vybranou částkou. Turnaj začíná v 8 hodin a hráče nabudí svým pozdravem dokonce samotný trenér národního mužstva Jaroslav Šilhavý. Vyhlášení výsledků je naplánováno na 18.15 hodin. Program 7.10 prezentace

7.35 zahájení turnaje

8.00 úvodní výkop zápasů ve skupinách

11.45 polední pauza (oběd, doprovodné soutěže, charitativní dražba)

14.00 úvodní výkop zápasů play-off

18.15 slavnostní vyhlášení výsledků Rozlosování Skupina A: Milín, D. Pole, Dobrovice, Jesenice

Skupina B: Bohutín/Podlesí, Sporting, Hrusice, Č. Pečky

Skupina C: Vrdy, Milovice, J. Lhota, Březnice

Skupina D: Vyžlovka, H. Počaply/Veltrusy, Unhošť, Radim

Skupina E: Hředle, Hradištko, Sedlec, Zruč

Skupina F: Kunice, Čechtice/Křivsoudov, Hostouň, Čechie Kralupy Hrací systém Utkání se hrají jednou 18 minut, ze skupiny postoupí první dva nejlepší týmy + čtyři týmy ze třetích míst s nejvyšším počtem bodů, případně nejlepším skóre.

Autor: Luboš Kurzweil