Střední Čechy - Fotbalové soutěže současné sezony vrcholí a krajský přebor není výjimkou. Už před týdnem prakticky rozhodly o svém sestupu SK Černolice, Slavoj Stará Boleslav a Spartak Příbram. Poslední dva jmenované týmy sice ještě mají šanci na záchranu, ale ta je v hluboké oblasti teorie.

Semice - Libiš | Foto: Michal Bílek

V divizi C by totiž Kolín musel vyhrát oba zápasy a Převýšov by musel naopak oba zápasy prohrát. Vzhledem k tomu, že Převýšov v tomto kole hostí beznadějně poslední Holice, je asi malá šance, že by Převýšov zápasu k potřebnému bodovému zisku nevyužil.

