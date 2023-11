Ve druhém poločase jej zařídil proměněním dvou penalt. Stejný výsledek a střelecké obsazení bylo v utkání Byšic k mání také o týden zpět doma s Horními Beřkovicemi. O kolo dříve v Zálezlicích totožný scénář narušil jen gól do plusu od Pavla Holiny.

Napadení ve Vrutici! Na rozhodčího naběhl chuligán z auta

V posledních kolech tak za pár měsíců už jedenapadesátiletý snajpr beze zbytku naplňuje očekávání, která od něj u Vitany mají. Včetně úvodního hattricku v rodinném souboji na Vysoké už nastřádal třináct zářezů. Naprázdno vyšel zatím pouze čtyřikrát. Stejně jako celý ex-B-třídní tým.

„Měli jsme takovou krizi a trochu deku na sobě,“ poukázal na podle něj zcela zbytečné porážky v Kostelci, Řepíně, Čečelicích a doma s Tišicemi. „Ale dostali jsme se z toho. Poseděli jsme jako kolektiv i s předsedou a vyříkali si to,“ potvrdil Josef Gabčo i slova trenéra Jana Čurdy po návratu na vítěznou vlnu.

Podívejte se na galerii z utkání Byšice - Tišice (1:4):

Do Byšic se vrátil po necelých třech letech. Po půlsezonním působení v éře, kdy tamní áčko cepoval Daniel Hnízdil, zamířil mimo okres – do Zbuzan a pak i Žitenic. S nimi a po boku třeba ex-ligisty Radka Diveckého v uplynulé sezoně vykopal postup z okresního přeboru Litoměřicka.

„Znám se tam s majitelem. Taky dobrá parta, všechno fotbalisti. Po pětatřiceti letech postoupili,“ vrátil se Josef Gabčo do úspěšné minulé sezony, byť za celou vstřelil méně gólů (11) než nyní za necelou polovinu. Od pokračování jej prý odradily dálky při cestování po celém Ústeckém kraji.

Bohém z ligy umlčel blondýnky. V Juráskově rodišti po derby tekla slivovice

K návratu pak přiměla asi hlavně postava trenéra Jana Čurdy. „Je výborný jako člověk i trenér. Fotbalu rozumí. V týmu je oblíbený,“ zapěl znovu ódy matador sestavy. Má i nějakou motivaci navíc? Třeba že by si fotbalem ještě přilepšil k občasným brigádám, protože stálou práci podle svých slov nemá. „To už ne, vůbec. Za každý gól mám od trenéra jedno pivo,“ prozradil.

Jedním dechem pak dodal, že hlavní motivací je postup a návrat do kraje, byť to na něj zatím nevypadá. „Kostelci nevěřím. Myslím, že ani nevyhrají v sobotu ve Vysoké,“ spoléhá na výpomoc týmu svého syna s umazáním náskoku lídra. Byšice i s dohrávkou k dobru (s Velkým Borkem) aktuálně zaostávají o propastných deset bodů. A mezi oběma celky jsou i některé další v čele s druhou Vysokou a střeleckým králem posledních sezon Gabčem juniorem.

Na syna je pyšný

Synátora považuje Josef starší za jednoho z nejlepších útočníků na okrese a soupeření s ním o korunu krále střelců za předem ztracené. „Kdyby hrál všechny zápasy, měl by gólů ještě mnohem víc. Je to bombarďák. Klobouk dolů. Jako táta jsem na něj pyšnej,“ vyjádřil se k v sezoně už dvacetigólovému potomkovi.

Připomínku úvodního podzimního zápasu, který svedl oba proti sobě, ale neopomněl. Za body v něm střílel pouze někdejší nejlepší střelec ČFL. „Tam jsem ho předčil, to nečekal,“ pousmál se útočník přezdívaný svého času příznačně Ronaldo z Neratovic.

Ronaldo z Neratovic lituje minulosti, góly pro něj znamenají hodně i v pralese

Po místy i temnější minulosti, do které patří i pobyt za mřížemi, už se podle svých slov s věkem zcela zklidnil. I na hřišti se prý snaží méně než dřív rozčilovat nebo se třeba hádat s rozhodčími. I když ne vždy to asi vyjde. „Snažím se koukat sám na sebe. Co mi vadí, to jsou neustálé nadávky, ať už na mě nebo ještě více na mého syna,“ uvedl i v narážce na nedávný incident v soutěži, po kterém komise rozdala viníkovi za rasistickou urážku trest do konce sezony.

Na hřišti ani v padesáti nehodlá hrát druhé housle a v soubojích s o generace mladšími byste mu jeho věk sotva hádali. „Cítím se jako dvacetiletý. Trénuju, hraju za staré gardy. Fotbalově se pořád udržuju. Chci hrát do té doby, dokud mi to vydrží,“ hlásí na závěr.