Na první pokus si los třetího kola Mol cupu s fotbalovými Zápy tak trochu zašpásoval, když jim do cesty postavil stejného prvoligového soupeře jako před rokem. Anulování a opakování ceremonie ale vše změnilo. Místo Olomouce přijede do jedné z nejmenších třetiligových vesnic už brzy Baník Ostrava. Chystat se tak v městysu nedaleko Brandýsa nad Labem musejí i na příval fanoušků, kteří tradiční klub doprovází v hojném počtu i na venkovní zápasy.

Fotbalisté SK Zápy ve druhém kole Mol cupu vyřadili druholigové Táborsko, jedinou branku utkání vstřelil v 53. minutě Patrik Kavalír. | Foto: Deník/Luboš Kurzweil

„Baník je pro nás samozřejmě atraktivní, určitě bude dost lidí. Kvůli tomu to i děláme,“ pochvaluje si jméno nového soupeře manažer SK Zápy Michal Mašek, jehož tým měl vysněná pražská „S“. Baník řadí hned za nimi. Jednak kvůli fanouškům a tradici, ale také kvůli tomu, že jde o nový přírůstek do sbírky prvoligových klubů, které se v Teletník aréně už představily.

Zatímco s Olomoucí mají v táboře aktuálního lídra tabulky ČFL B čerstvé zkušenosti z loňska a návštěva okolo 400 diváků nebyla nic, s čím by si na vesnickém hřišti pořadatelsky neporadili, s Baníkem se dá očekávat o dost náročnější úkol. Kapacita bude dost pravděpodobně zcela vyčerpána.

„Když jsme hráli o postup do druhé ligy proti Žižkovu a Domažlicím, bylo tu tisíc lidí. Mám pocit, že by to mohlo být i víc,“ netroufá si Mašek odhadovat počet lidí, který by útulný, ale prostorově značně omezený stánek mohl pojmout.

Samostatnou kapitolou nejspíš bude už jen doprava fanoušků k utkání. O parkovací místa bývá poblíž hřiště v centru tisícové obce nouze i při běžných zápasech ve třetí lize. „Předpokládám, že fanoušci Baníku přijedou spíše veřejnou dopravou a musejí se sem nějak dostat. S parkováním to u nás není úplně jednoduché. Ale budeme se s tím muset nějak poprat,“ má jasno o hlavních úskalích Mašek a při řešení spoléhá i na kvalitní vztahy s vedením obce. „Začneme na tom pracovat hned zítra, potažmo od pondělka, abychom vše zvládli a nebyl žádný problém,“ nastínil.

Zkušenosti z návštěvy ostravských fans chce čerpat i od konkurenčních Velvar, s nimiž si to v neděli jeho tým shodou okolností rozdá o první místo v tabulce. Právě na hřiště Slovanu Baník zavítal loni a pokladnami tehdy prošlo více než dva tisíce fanoušků.

Podívejte se, jak to vypadalo během pohárového utkání Velvary - Baník:

„Měli loni Baník a předtím i Slavii. Určitě i na ně se obrátíme ohledně nějakých organizačních věcí,“ zmínil Michal Mašek, který očekává, že oficiální termín utkání 27. září se může změnit na pozdější. „S Olomoucí už jsme byli domluvení, že budeme hrát o týden později v reprezentační pauze. Myslím, že Baníku by se to mohlo hodit taky. Stejně jako nám, alespoň bychom to neměli hned po Velvarech, což bude taky těžký zápas,“ uvažuje Mašek.

A sportovní cíl proti zvučnému soupeři? „Jsme vždycky ambiciózní,“ naznačuje Mašek. „Je to samozřejmě svátek pro hráče i trenéry přivítat takový klub, ale vždycky chceme vyhrát nebo alespoň co nejvíce potrápit favorita. Lidi právě takovou konfrontaci chtějí vidět,“ uzavřel.