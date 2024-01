„Co na to říkám? V podstatě nic. Je to věc toho hráče. Co udělal, nebo ne, si musí obhájit sám před sebou a fotbalovým hnutím,“ zněla první reakce na dotaz Deníku ke kauze od šéfa Sokola Hostouň Jiřího Hondla.

Podle jeho slov byl hráč okamžitě poté, co dostal pozvánku na svazový „kobereček“, vyřazen z kádru a s týmem se tak momentálně nepřipravuje. Že by spojení s ním vrhlo po skvělém podzimu na klub špatné světlo, se neobává. „Časově je to jako by dávná historie. Tohle není žádný z klubů schopen ovlivnit, nebo tomu předcházet. Problémy sázek vnímám jako osobní rozhodnutí každého člověka, jestli se chce do nějakého takového systému zapojovat a podílet se na tom,“ řekl Jiří Hondl.

Smrt židům? Turyna za své chování zaplatí 50 tisíc. Čekají ho i prospěšné práce

S Nerudou po čtvrtečním vyřčení ortelu nemluvil a v nejbližší době to nejspíš ani nemá v plánu. „Můj postoj coby předsedy klubu k sázkám je poměrně kritický a razantní. Hráči jsem sdělil svůj pohled, když začalo disciplinární řízení a od té doby s ním nemám o čem komunikovat,“ přiblížil Hondl. Jinak řečeno: Dokud se hráč neočistí, za Hostouň hrát nebude.

Dvaadvacetiletý defenzivní hráč Javier Neruda kope v Hostouni třetím rokem. Svého přečinu se podle komise měl dopustit na podzim 2021, tedy nedlouho po svém příchodu z pražské Slavie. Za úplatu od dalšího z celkem tří potrestaných fotbalistů měl nabídnout úplatek dvojici hráčů pražského Motorletu, aby svým výkonem ovlivnili výsledek utkání třetí ligy v Rakovníku. S jedním z nich se bývalý mládežnický reprezentant znal ze společného působení v Edenu.

Trenér věří, že nejde o finální verdikt

Nepříjemným tématem, ke kterému se nechtěl příliš vyjadřovat, je Nerudův trest pro trenéra Hostouně Dominika Rodingera. „Nemyslím si, že je to nějaký finální verdikt. Věřím tomu, že bude všechno v pohodě,“ řekl stroze kouč mužstva patřícího k nejpříjemnějším překvapením aktuálního třetiligového ročníku. Rodinger dokonce míní, že jde spíše o velké nedorozumění a hráč v kauze prý „skoro nefiguruje“. Více se ale bavit nechce.

Jiří Hondl, předseda fotbalového klubu Sokol HostouňZdroj: Bohumil KučeraŠéf klubu to vidí trochu trochu jinak a zjevně se více přiklání k rozhodnutí fotbalové autority, tedy svazu. „Hráč tvrdí něco, etická komise taky. Je těžké se zorientovat. Předpokládám ale, že když komise něco šetří, má k tomu nějaký pádný důvod. Buď se hráč či kdokoli dokáže obhájit, nebo ne. Pak komise přijme konečné řešení případu,“ říká pragmaticky a zdůrazňuje, že hodnotí fakta. „Na základě jich vzniklo disciplinární řízení. Jestli to udělal z mladické nerozvážnosti, nebo mu nedošlo, co po něm jiný člověk chce… Nejsou to malé děti. Kdyby to udělal třináctiletý kluk, tak dobře. Ale tady jde o dospělé lidi. Každý zodpovídá za svá rozhodnutí,“ má jasno Jiří Hondl.

Gigantická pokuta v českém fotbale: Milion za sázky, k odhalení pomohli i hráči

Hráči, kteří měli za úplatu u jiných dojednávat ovlivnění zápasu, podle něj selhali lidsky. „Pro mě je to asi konečná. Má dost času na to, aby přesvědčil všechny kolem, kteří mu dávali důvěru a pomáhali v jeho kariéře, že to byl jen jednotlivý úlet. Je to na něm. Řekl jsem mu k tomu své, když to začalo. Má možnost neříkám odpracovat, protože to půjde morálně těžko, ale zapojit se u nás do výchovy mládeže a ukázat, že to myslí s klubem a fotbalem vážně. A chce odčinit, co spískal,“ uzavřel Jiří Hondl.

Striktní postoj zaujali ke svému hráči také ve Varnsdorfu. Filip Firbacher, další prostředník Michala Hladíka označeného za hlavního organizátora match-fixingu, v druholigovém klubu po zákazu na třicet měsíců skončil, přestože se sám nechal slyšet, že s rozhodnutím komise nesouhlasí a plánuje odvolání. Stejný postoj zaujímá i Javier Neruda. „Odvolal jsem se do všech výroků, vysvětlení podám etické komisi. Nesouhlasím s rozhodnutím etické komise," napsal redakci.