„Majitel stadionu V Olších pan Matějček se rozhodl stadion prodat a FK Kralupy 1901 vypověděl nájemní smlouvu. V praxi to momentálně znamená, že musíme opustit „náš“ stadion do prosince tohoto roku 2023,“ upřesnil Luboš Černý s tím, že jedinou šancí na přežití více než 120 let starého klubu s početnou mládežnickou základnou je, že stánek odkoupí město Kralupy. To už podle Černého vstoupilo v jednání.