"Trenér, na kterého se nedá zapomenout," zavzpomínal předseda FK N/B Vladimír Kaňka. "Ostravský přízvuk vždy dovedl rozesmát kabinu, v jinak důležitých fotbalových momentech. V té době, díky svým obrovským zkušenostem z vedení Vítkovic a Sigmy Olomouc, na nás jako dorostence kladl obrovský důraz na detail, který jsme do té doby neznali. Učil nás fotbal milovat a obětovat pro něj vše. Pro mě osobně byl také velkou inspirací při mých začátcích trénování," poznamenal Kaňka.

Jiří Dunaj působil v Neratovicích od roku 2001 ještě pod hlavičkou Spolana jako asistent a manažer A-týmu ve druhé lize, následně jako trenér dříve ještě samostatného klubu Sokol Byskovice. Své působení na Mělnicku zakončil jako trenér dorosteneckých kategorií už pod hlavičkou Neratovice-Byškovice. Za sebou už v té době měl sedm sezon na lavičce Vítkovic, dva soutěžní ročníky v Sigmě Olomouc. Ostravský klub dovedl v roce 1981 do ligy.

Smutná zpráva zasáhla fotbalové Neratovice. A nejen je. Ve věku 82 let zemřel ve středu 8. září úspěšný trenér Jiří Dunaj.

