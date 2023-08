/FOTOGALERIE/ Je to už půl roku, co fotbalové hřiště FC Mělník zeje prázdnotou. Hrát se tam přestalo kvůli sporu mezi majiteli pozemků zabírajících přibližně třetinu hřiště a městem kvůli nájemnému, na jehož výši se obě strany dodnes neshodly. Fotbalistům teď došla trpělivost a na tahanici o peníze už nemíní brát zřetel. Vracejí se zpátky.

Hřiště je dočasně uzavřeno, pořadatelé FC Mělník přesouvají všechny zápasy jinam. | Foto: Deník/Alena Hedvíková

Trénovat a hrát zase doma, to je cílem mělnického klubu FC Mělník, který si navzdory pokračující pozemkové kauze chce splnit. Alespoň částečně. Deníku to potvrdil předseda klubu Karel Kasáček, který je zároveň mělnickým radním (ANO). „Vrátili jsme se zpět. Je to už půl roku, co byl vydán zákaz. Mezitím se komunikace s rodinami neposunula, tak jsme se rozhodli, že část tréninků a zápasů odehrajeme zase na domácí půdě," řekl Kasáček s tím, že se k tomu nikdo z vlastníků zatím nevyjádřil.

Za plochu o velikosti 2400 metrů čtverečních dostávali majitelé ročně 48 tisíc korun. Až do roku 2022, kdy tehdejší radní v čele se starostou Ctiradem Mikešem (Mé Město) na svém posledním jednání před podzimními volbami schválili navýšení nájmu na 430 tisíc za rok. Stávající vedení města od smlouvy odstoupilo a už půl roku majitelům žádné nájemné neplatí - dokud se situace nevyřeší.

Starosta města Tomáš Martinec (ODS) uvedl, že město navrhlo majitelům různá řešení. „Kontaktovali jsme vlastníky se třemi variantami: navýšené nájemné, odkup za aktuální cenu nebo sjednocení pozemků. Termín byl před 14 dny a neobdrželi jsme žádnou odpověď," upřesnil starosta s tím, že nemůže sdělit konkrétní částky, neboť jsou předmětem jednání.

Ke shodě mězi oběma stranami zatím nedošlo

„Prozatím jsme obdrželi pouze zprávu formou sms od pana Krymla, který nás vyzval, abychom přestali s okamžitou platností využívat hřiště. Město Mělník ale fotbalové hřiště nevyužívá, což byla naše odpověď - odkázání na fotbalový klub," dodal Martinec.

„Majitelé nevědí, co chtějí. Město jim vyšlo vstříc úplně ve všem, dostali novou nabídku. Mezitím musíme řešit absurdní situace. Správce klubu posekal i část hřiště, která patří rodině Kremlů a Fišerů. Byl u toho natočen a majitelé pak požadovali půl roku zpětně nájemné se zdůvodněním, že jsme použili jejich část pozemku," poznamenal předseda klubu Kasáček.

Zástupci rodin vlastnících část hřiště aktuální situaci komentovat nechtějí. „Momentálně se k tomu nebudeme vyjadřovat, ale chceme podniknout určité kroky,“ sdělil Deníku Michal Kryml.

V minulosti ale majitelé uvedli, že žádají pouze to, na co mají nárok: „Pozemky Na Podolí jsou rodinným majetkem, který byl v 60. letech zabrán komunistickým režimem jako zemědělská půda. Město Mělník tam v roce 1982 začalo stavět fotbalové hřiště a pozemky oplotilo.“

Celou situaci považuje rodina vlastníků za nešťastnou. „Nemáme ani přístup na pozemek, neboť je v uzavřeném areálu a nedošlo k řádnému předání. Jakákoli působnost na soukromých pozemcích bez nájemního vztahu není možná," napsali Deníku na konci letošního června.

Fotbalový klub FC Mělník



Zastřešuje týmy prakticky všech věkových kategorií od přípravek po dospělé včetně týmu dorostenek a žen. Muži hrají nejnižší středočeskou I. B třídu (v poslední době už hrají domácí zápasy na hřišti na Polabí). Shodně působí v kraji i dorost a žáci, ženy hrají třetí ligu (ze čtyř úrovní v Česku) a patří tam momentálně mezi nejlepší. Od června 2023 došlo ke spojení mělnických klubů FC Mělník a TJ EMĚ, společně vystupují pod názvem FK Mělník 1909.