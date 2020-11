ČFL a divize mají začít dohrávkami od posledního lednového víkendu. Všechny krajské soutěže kromě I. A třídy žáků začnou podle termínové listiny o víkendu 27. a 28. února, tedy o měsíc později. Na neodehrané podzimní zápasy budou navazovat odvety, končit by se mělo o víkendu 26. a 27. června.

Některé týmy budou muset stihnout ještě dohrávky z nekompletně odehraných podzimních kol, takže na ně může čekat až pětadvacet mistrovských zápasů. Vše je ovšem závislé na vývoji situace s koronavirem.

Už před zahájením soutěžního ročníku bylo avizováno, že pro uznání pořadí bude nutné odehrání více než padesáti procent utkání. Jestli dojde i na diváky, bude patrné podle rozvolňování pravidel.

Přední kluby z Mělnicka na aktuální vývoj ohledně možného restartu okamžitě reagují. V FK Neratovice/Byškovice se už jednotlivé kategorie vrátily k přípravě ve skupinách po šesti.

„Díky nové umělé trávě nám nic nebude bránit. Místo tří měsíců přátelských utkáních v přípravě budeme rovnou hrát své soutěže. V době, kdy nikdo neví, co bude za týden, mi to dává smysl,“ vítá brzký start předseda FK N/B Vladimír Kaňka. Nutné je ale podle něj zrovna tak počítat i s černým scénářem, že na jaře může přijít další covidová vlna, která amatérský sport znovu zastaví.

Dospělí i děti brzy vrátí fotbalový život také do areálu Sokola Libiš. Trenér tamního prvního týmu dospělých Miroslav Jíra potvrdil, že trénovat na malé umělce začnou během příštího týdne. „Chceme to rozeběhnout do půlky prosince. Pak bychom pátého ledna začali přípravu na soutěž, pokud to tak opravdu bude,“ uvedl v narážce na to, že řada klubů by v takovém případě nejspíš musela řešit zajištění hřiště s umělou trávou. Libiš mezi nimi. „Samozřejmě máme i my zájem o to, aby se znovu hrálo,“ dodal Miroslav Jíra.

Zhruba o dva týdny dřív než obvykle by si o mistrovské body měly poprvé zahrát celky z krajských soutěží. S takovým scénářem už počítá třeba kormidelník mělnické Pšovky Jan Studený.

Na tréninkové ploše se sejde s hráči v sobotu a doufá, že co nejdřív padne i omezení na počet lidí v tréninkové skupině. Na umělou trávu chce Studený úvodní domácí zápasy přesouvat pouze v případě krajní nutnosti. Po měsíční pauze na přelomu roku hodlá na přírodní absolvovat i kompletní přípravu. „Čeká nás protažená sezona, pokud se to dohraje všechno. Tomu ale příliš nevěřím,“ vyjádřil rovněž Jan Studený určité obavy.

Podle stejného termínového kalendář jako soutěže v kraji pojedou také ty okresní, jak Mělnickému deníku potvrdil předseda sportovně-technické komise OFS Mělník Jan Netolický. „Začátek bude stejný jako v krajském přeboru, tedy 27. a 28. února. Stejně jako v kraji se nejdříve bude dohrávat podzim,“ nastínil.